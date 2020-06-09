2020-06-09T14:45:52+03:00
Общество

Глеб Никитин заявил, что не будет снимать ограничения вслед за Москвой

Губернатор Нижегородской области ответил на вопросы жителей, связанные с продлением режима самоизоляции
Анастасия НАЗАРОВА
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Глеб Никитин заявил, что не будет снимать ограничения вслед за Москвой.Глеб Никитин заявил, что не будет снимать ограничения вслед за Москвой.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Новость о снятии в Москве ограничений из-за коронавируса всколыхнула общественность не только в самой столице, но и за ее пределами. Нижегородцы, к примеру, завалили «Инстаграм» главы региона Глеба Никитина вопросами по поводу режима самоизоляции, который власти никак не отменят. Комментариев за последние сутки накопилось столько, что губернатор решил разом ответить всем.

- Друзья, сначала объективности ради: в Москве с 9 июня открывается в основном то, что у нас и так работало (кладбища, каршеринг, ветеринария…). И до этого многое, например, базовые отрасли промышленности мы, в отличие от коллег, не закрывали или открыли гораздо раньше, - напомнил Глеб Никитин. - они решили отменить контроль перемещения и с 22 июня открыть рестораны? Я искренне желаю, чтобы в Москве ситуация продолжила улучшаться и эти планы не пришлось пересматривать, как это уже случалось.

Также чиновник попытался объяснить, почему в Москве количество зараженных коронавирусом снижается, а в Нижегородской области только растет. По его словам, ситуация абсолютно нормальная, ведь регионы отстают от столицы в динамике эпидемии.

- Мы - минимум на одну-две недели. Остальные - и того больше. Вот будет у нас стабильное снижение, и мы продолжим снимать ограничения. Убежден, что в таких вопросах не нужно торопиться, чтобы не пришлось возвращаться, - добавил губернатор.

А говоря о том, когда откроется та или иная сфера, глава региона заявил: в его майском указе все подробно прописано. Переход от этапа к этапу зависит от обстановки и самих жителей: как именно они соблюдают меры предосторожности (носят маски, соблюдают социальную дистанцию и так далее).

- Сейчас у нас уменьшается доля свободных коек, а число заболевающих пока не сокращается. Поэтому переходить к следующему этапу преждевременно, - заключил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области выросло до 12,7 тысячи человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 292 нижегородцев. При этом зафиксировано рекордное число выздоровевших от коронавируса. Во вторник, 9 июня, стало известно о более чем 800 выписавшихся нижегородцах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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