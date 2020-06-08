День России 2020 в Нижнем Новгороде: какие мероприятия пройдут

Несмотря на режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, празднование Дня России 12 июня 2020 года в Нижнем Новгороде все же состоится. Как рассказали «Комсомольской правде» в городском департаменте культуры, в целях безопасности мероприятия решено провести в онлайн-формате.

- В социальных сетях появится видеоролик «Россия объединяет» от молодых деятелей культуры и искусства о регионах и ассоциациях с ними. Еще один видеоролик, который тоже можно будет увидеть в социальных сетях, расскажет об истории появления Нижнего Новгорода, - добавили в профильном департаменте.

Кроме того, депкульт ведет переговоры с областным управлением МЧС о возможности использования громкоговорителей, чтобы на весь город прозвучал гимн Российской Федерации.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нижегородские школьники и воспитанники детских домов активно участвуют во всероссийской акции «Окна России». С 5 июня по настоящее время ребята украсили 1,5 тысячи окон. Чтобы присоединиться к праздничной акции, которая продлится до 12 июня, нужно украсить окна своих домов рисунками и аппликациями, надписями, посвященными России и своей малой родине. Не закрашивая рисунок, следует сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна сквозь контуры сердца, выложить в социальных сетях с хештегами акции #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рассказом о своем городе, поселке, деревне, дворе.

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