18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой поступила в Британскую школу дизайна

18-летняя дочь политика Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой оказалась от сдачи ЕГЭ после окончания школы, потому что решила поступать в Британскую высшую школу дизайна. Туда принимают по итогам особенных вступительных испытаний, с которыми в итоге Дина Немцова успешно справилась.

odintsovaprtrend Ура! Моя дочь - студентка!

- Ура! Моя дочь - студентка! Дина поступила в Британку, будет изучать бизнес и маркетинг на английском, при этом не уезжая из Москвы! - поделилась радостью нижегородка Екатерина Одинцова в своем «Инстаграме».

В свою очередь новоиспеченная студентка рассказала, что для поступления в престижное учебное заведение ей пришлось решить бизнес-кейс и написать мотивационное эссе, а также пройти собеседования. И все это - на английском языке!

dinanemtsova_ Дина Немцова выбрала зарубежный вуз для поступления

- Они (вступительные испытания. - Прим. ред.) были сложными, и если бы я не интересовалась маркетингом, социологией и культурологией, вряд ли успешно их прошла, - призналась Дина. - Я счастлива, что буду учиться в этом университете на этой специальности. И очень круто, что у меня есть целое лето на творчество и отдых.

Девушка напомнила, что в прошлом году два месяца провела в Стэнфордском университете - учеба там ей давалась нелегко. Теперь же дочка известного политика чувствует себя «счастливой пятиклассницей, у которой наступили летние каникулы».

- Я буду читать, заниматься спортом и развивать свои проекты. И - ура! - возобновлю изучение иврита. Я очень рада! - добавила Дина Немцова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.