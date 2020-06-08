2020-06-08T10:58:12+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 июня 2020 года выросло до 140 человек

За последние сутки в регионе скончались еще четыре пациента
Анастасия НАЗАРОВА
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Еще четыре человека умерли от коронавируса в Нижегородской области.Еще четыре человека умерли от коронавируса в Нижегородской области.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Вместе с числом заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти число умерших от этого смертельно опасного заболевания. За последние сутки пришло подтверждение еще по четырем жертвам COVID-19 в Нижегородской области. Таким образом в общей сложности от коронавирусной инфекции скончались 140 нижегородцев.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

- Не забывайте про масочный режим и перчатки! Если есть какие-то хронические заболевания, лучше воздержаться от посещения общественных мест. Эта рекомендация также касается пожилых людей. Мы постепенно возвращаемся к обычной жизни. Но делать это надо крайне осторожно. Берегите себя! - обратился к нижегородцам замглавы региона, глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в общей сложности коронавирусом заболели 12442 нижегородца. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 305 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 8 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 12442 человек;

- число умерших выросло до 140 человек;

- число выздоровевших выросло до 4847 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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