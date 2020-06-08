2020-06-08T10:44:32+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 июня 2020 года: Выявлено 305 новых случаев заболевания

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 12442 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области перевалило за 12 тысяч.Количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области перевалило за 12 тысяч.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Еще накануне количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за 12 тысяч человек. Однако за последние сутки число заболевших выросло до 12442 человек. Согласно данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 305 новых случаев заражения COVID-19.

Добавим, что сейчас Нижегородская область находится на четвертом месте по количеству новых зараженных за последние сутки. На первом месте по-прежнему находится Москва (2001 заболевший), на втором месте - Московская область (751), а на третьем месте - Санкт-Петербург (326).

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом за последние недели не снижается, проанализировать ситуацию на районных оперативных штабах и выработать необходимые решения для ее стабилизации. Вместе с тем областному минздраву поручено определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 8 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 12442 человек;

- число умерших выросло до 140 человек;

- число выздоровевших выросло до 4847 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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