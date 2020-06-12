В День России нижегородцам покажут световое шоу

«Друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем России! Как подарок всем нижегородцам в этот день сделали крутую подсветку Кремля!», - написал на своей странице в Инстаграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Вековые стены Кремля украсило световое изображение российского триколора.

gsnikitin Друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

К Дню России появится видеозапись 3D-мэппинга и на Нижегородской Ярмарке. Запись будет доступна с сегодняшнего дня, 12 июня. В 19.30 минут ее опубликуют в социальных сетях областного министерства культуры.

По словам министра культуры Нижегородской области Олега Берковича, проекция покажет важные вехи в истории Нижегородской ярмарки: ее возникновение у стен Макарьевского монастыря, перенос в Нижний Новгород, возрождение ярмарки в качестве крупного экспоцентра с начала 90-х годов прошлого столетия.

«Очень надеюсь, что уже совсем скоро – в честь празднования Дня города — нам удастся собрать на площадке перед Нижегородской ярмаркой зрителей, чтобы они вживую смогли увидеть это великолепное шоу», – добавил Олег Беркович.

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