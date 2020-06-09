2020-06-09T16:48:42+03:00
Общество

Стало известно, почему в Нижнем Новгороде так много выздоровевших от коронавируса

За минувшие сутки из больниц было выписано 803 нижегородца, переболевших Covid-19
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, почему в Нижнем Новгороде так много выздоровевших от коронавируса.Стало известно, почему в Нижнем Новгороде так много выздоровевших от коронавируса.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Те, кто внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в Нижегородской области, утром 9 июня были приятно удивлены – за минувшие сутки из нижегородских больниц были выписаны 803 пациента, переболевших коронавирусом. Это настоящий рекорд для нашего региона. Для сравнения, число выздоровевших за предыдущие сутки было равно нулю. «Комсомолка» выяснила, чем вызван такой рекордный прорыв.

- На самом деле это число выздоровевших не за одни сутки, а за три дня, - пояснили «Комсомолке» в региональном правительстве. – Просто в выходные дни не проводится выписка пациентов из больниц. Однако число выздоровевших действительно стало расти. И главная заслуга в этом принадлежит нашим медикам. Мы очень благодарны им за это!

Напомним, общее число выздоровевших в Нижегородской области составляет свыше 5,7 тысяч человек. Таким образом, от опасного вируса смогли излечиться уже 45% всех заразившихся. Однако власти уверяют – расслабляться пока рано.

- Мы понемногу начинаем возвращаться к обычной жизни, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Однако делать это нужно очень аккуратно, заботясь о своем здоровье и здоровье своих близких.

К слову, за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано 292 новых случая заболевания. По количеству новых случаев заражения Нижегородская область остается на четвертом месте. Опережают нас только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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