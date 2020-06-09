2020-06-09T15:23:43+03:00
Происшествия

«Один продавал пистолет другому»: Неизвестные устроили стрельбу по многоквартирному дому в Сарове

Сейчас по данному факту проводится проверка [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Неизвестные устроили стрельбу по многоквартирному дому в Сарове. ФОТО: "Затоновости Саров"Неизвестные устроили стрельбу по многоквартирному дому в Сарове. ФОТО: "Затоновости Саров"
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На редкость шумным выдалось утро 7 июня в закрытом городе Саров Нижегородской области – там неизвестные устроили стрельбу прямо по стене многоквартирного дома. Скандальное видео появилось в паблике «Затоновости Саров».

- На видео один товарищ шмаляет из пистолета по стене дома по ул. Семашко. Вроде бы из пневматики, - рассказали очевидцы в группе. - Соседи говорят, что один гражданин продавал пистолет другому и опробовать аппарат решили прямо во дворе у подъезда дома. На замечания соседей отправили тех по известному маршруту.

Мнения пользователей, просмотревших это видео, разделились. В то время как одни были полны возмущения, другие не увидели в этом инциденте ничего особенного.

- Стреляет в стену, в чем проблема? По сторонам не шмаляет. Пульки закончатся и всё, - полагает Сергей Беляков.

- Мальчики «поиграли», а бабуля в соседнем окошке, услышав пальбу из пистолета, могла и инфаркт хватануть, - возражает Алена Серова. - Ходить по улицам должно быть безопасно! Люди, услышав звук стрельбы пистолета, схватят огромный стресс, детей под мышку и бегом оттуда. И кому нужно такое веселье?

Тем не менее, сейчас к расследованию этого инцидента уже подключились правоохранительные органы.

- По факту выхода в интернете этого видеоролика саровскими полицейскими проводится проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - По результатам этой проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Сотрудники полиции устанавливают личность стрелявшего. Пострадавших нет.

Мужик стреляет из пистолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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