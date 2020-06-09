2020-06-09T11:43:46+03:00
Общество

«Рекордное число выздоровевших!»: За сутки из больниц выписали свыше 800 нижегородцев, переболевших коронавирусом

Опасная инфекция в Нижегородской области начала понемногу отступать
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Рекордное число выздоровевших!»: За сутки из больниц выписали свыше 800 нижегородцев, переболевших коронавирусом.«Рекордное число выздоровевших!»: За сутки из больниц выписали свыше 800 нижегородцев, переболевших коронавирусом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сегодняшний день можно смело объявлять днем хороших новостей. Мало того, что число заболевших коронавирусом в Нижегородской области начало понемногу снижаться, так еще и из больниц было выписано рекордное количество пациентов, переболевших Covid-19 – только за сутки выздоровело 803 нижегородца. Общее число выздоровевших в Нижегородской области составило свыше 5,7 тысяч человек.

- По количеству выздоровевших Нижегородская область находится на втором месте среди российских регионов, - поделился радостью губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Только за минувшие сутки из больниц были выписаны 803 человека. В первые дни эпидемии нашим врачам приходилось иметь дело с непонятным «врагом». Однако с каждым новым пациентом наши медики приобретали уникальный опыт, который позволяет все эффективнее бороться с недугом.

Напомним, ранее стало известно, что общее количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 12734 человека. За минувшие сутки вирус бы выявлен у 292 человек.

- Сейчас темпы прироста выздоровевших выше, чем темпы прироста заболевших, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Конечно, это обнадеживает! Мы постепенно возвращаемся к обычной жизни. Но делать это нужно крайне осторожно. Берегите себя!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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