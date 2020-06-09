«Рекордное число выздоровевших!»: За сутки из больниц выписали свыше 800 нижегородцев, переболевших коронавирусом

Сегодняшний день можно смело объявлять днем хороших новостей. Мало того, что число заболевших коронавирусом в Нижегородской области начало понемногу снижаться, так еще и из больниц было выписано рекордное количество пациентов, переболевших Covid-19 – только за сутки выздоровело 803 нижегородца. Общее число выздоровевших в Нижегородской области составило свыше 5,7 тысяч человек.

- По количеству выздоровевших Нижегородская область находится на втором месте среди российских регионов, - поделился радостью губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Только за минувшие сутки из больниц были выписаны 803 человека. В первые дни эпидемии нашим врачам приходилось иметь дело с непонятным «врагом». Однако с каждым новым пациентом наши медики приобретали уникальный опыт, который позволяет все эффективнее бороться с недугом.

Напомним, ранее стало известно, что общее количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 12734 человека. За минувшие сутки вирус бы выявлен у 292 человек.

- Сейчас темпы прироста выздоровевших выше, чем темпы прироста заболевших, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Конечно, это обнадеживает! Мы постепенно возвращаемся к обычной жизни. Но делать это нужно крайне осторожно. Берегите себя!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru