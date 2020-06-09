Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 9 июня 2020 года: Выявлено 292 новых случая

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 292 новых случая. Таким образом, общее число зараженных составило 12 734 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф, сейчас Нижегородская область находится на четвертом месте по количеству новых случаев заболевания. Возглавляет этот антирейтинг по-прежнему Москва (1572), следом идет Московская область (739) и замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (318).

Напомним, с 9 июня 2020 года в Москве снимается целый ряд ограничений. Однако в Нижегородской области послабления пока минимальны. Это связано с увеличением числа заражений.

- Свыше 260 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирусную инфекцию, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Мы должны проводить анализы во всех случаях, когда это необходимо. Многие люди, у которых оказался положительный анализ, вообще не испытывали никакого недомогания. Однако их важно выявить, чтобы остановить распространение заболевания. Мы видим, что одни переносят эту инфекцию сравнительно легко, а для других она может представлять серьезную опасность.

К слову, сейчас исследования на коронавирусную инфекцию проводят 11 лабораторий в Нижегородской области. Наибольшее число тестов выполняют лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД».

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