Косули разгуливают по Нижнему Новгороду и по Игумновскому полигону
Несмотря на то, что самим нижегородцам самоизоляция уже поистрепала все нервы, кое-кому она идет на пользу – в первую очередь, речь идет о братьях наших меньших. Все чаще и чаще нижегородцы сообщают о разгуливающих по городу животных: то лисята резвились в парке «Швейцария», то медвежата вышли к людям.
И вот дошла очередь до косулей. За последние дни этих грациозных животных замечали в разных частях Нижегородской области – от оживленных улиц Нижнего Новгорода до рекультивированного Игумновского полигона.
Теперь грациозную красавицу уже вернули в естественную среду.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
- Нижегородцы сообщили, что в районе площади Сенной замечена косуля, - рассказали в комитете госохотнадзора Нижегородской области. - Сотрудниками госохотнадзора и ветеринарной службы животное было обездвижено и выпущено в естественную среду обитания.
По данным ведомства, за последние десять лет численность косули в Нижегородской области выросла в четыре раза. Если в 2010 году в регионе насчитывалось всего 314 особей, то сейчас их число перевалило за 1300.
КСТАТИ
Если вы заметили крупное дикое животное вблизи населенного пункта, стоит сразу обратиться в круглосуточную экологическую диспетчерскую. Сделать это можно по телефону (831) 433−22−11 или по единому номеру 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU