2020-06-08T17:58:15+03:00
Дом. Семья

Косули разгуливают по Нижнему Новгороду и по Игумновскому полигону

За последние десять лет численность косули в Нижегородской области выросла в четыре раза [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Косули разгуливают по Нижнему Новгороду и по Игумновскому полигону.Косули разгуливают по Нижнему Новгороду и по Игумновскому полигону.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Несмотря на то, что самим нижегородцам самоизоляция уже поистрепала все нервы, кое-кому она идет на пользу – в первую очередь, речь идет о братьях наших меньших. Все чаще и чаще нижегородцы сообщают о разгуливающих по городу животных: то лисята резвились в парке «Швейцария», то медвежата вышли к людям.

И вот дошла очередь до косулей. За последние дни этих грациозных животных замечали в разных частях Нижегородской области – от оживленных улиц Нижнего Новгорода до рекультивированного Игумновского полигона.

Теперь грациозную красавицу уже вернули в естественную среду. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Теперь грациозную красавицу уже вернули в естественную среду.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Нижегородцы сообщили, что в районе площади Сенной замечена косуля, - рассказали в комитете госохотнадзора Нижегородской области. - Сотрудниками госохотнадзора и ветеринарной службы животное было обездвижено и выпущено в естественную среду обитания.

По данным ведомства, за последние десять лет численность косули в Нижегородской области выросла в четыре раза. Если в 2010 году в регионе насчитывалось всего 314 особей, то сейчас их число перевалило за 1300.

КСТАТИ

Если вы заметили крупное дикое животное вблизи населенного пункта, стоит сразу обратиться в круглосуточную экологическую диспетчерскую. Сделать это можно по телефону (831) 433−22−11 или по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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