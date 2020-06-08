«Столб дыма над Кстовом»: Факельное горение на «Сибур-Кстово» переполошило нижегородцев

Все автомобилисты, спешившие со своих дач 7 июня 2020 года, стали свидетелями необычного зрелища – гигантский столб дыма поднимался над Кстовом. Впечатляющими снимками очевидцы происшествия тут же поделились в социальных сетях.

- В Кстове что-то случилось, - написали встревоженные нижегородцы в группе «Регион-52».

Версий произошедшего было несколько: кто уверял, что взлетела на воздух автозаправка, кто полагал, что на местных заводах сжигают излишки топлива. Однако вскоре появилась официальное объяснение инцидента.

- Причиной стало факельное горение на предприятии «Сибур-Кстово», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Вслед за этим дали свой комментарий об этом инциденте и представители компании «Сибур-Кстово».

- Факельная установка на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии играет роль своего рода «предохранительного клапана». Ведь все аппараты и трубопроводы в рамках одной установки или нескольких установок, связанных общим технологическим процессом, образуют, по сути, герметичный контур, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе компании. - Чтобы избежать опасных ситуаций и существуют факела. На них, если в системе происходят какие-то резкие изменения, штатные или нештатные, «сбрасывается» часть полупродукта, чтобы выровнять давление. Факел на предприятии горит всегда, если оно работает. Если все идет штатно, и режим работы установок не меняется, то он горит маленьким ровным огоньком. Если происходят серьезные переключения оборудования, то на факел подаётся поток полуфабриката, и факел начинает «коптить». Такой режим называется «сажевое горение».

По словам специалистов, для такого горения на каждом предприятии определено свое количество часов. Оно определяется специальным регулятором.

- Полностью избежать сажевого горения нельзя. Например, в ситуации, когда завод встает на остановочный ремонт или пускается после него, а также если происходит какое-то значительное переключение оборудования, - пояснили в компании. – Что произошло вчера? Сработал датчик, который как выяснилось, вышел из строя, и показал неправильный уровень содержимого в одной из технологических емкостей. Так как завод обеспечен автоматизированной системой защиты, то она сразу остановила связанную с данной емкостью установку. Весь полупродукт, который в ней находился, и «вышел» на факел в виде сажевого горения. Пришлось дождаться, пока он выгорит, после чего неисправность была устранена – датчик заменили, установку запустили вновь.

В то же время, по словам специалистов, опасаться этого режима не стоит. Тем более, что превышения лимита в компании не допускают.

- Насколько вредно сажевое горение? Относительно, не вредно. Под воздействием высокой температуры остатки углеводородов выгорают, превращаясь преимущественно в сажу, воду и углекислый газ. Сажа – это, в частности, то, что вы получаете, когда жарите шашлык. Только на факеле ее образуется намного больше, - рассказали в компании. - Мы свой лимит по количеству часов сажевого горения не превышаем. Более того, год от года мы сокращаем количество таких часов, чтобы не пугать людей и не терять продукт. В 2021 году мы планируем запустить в Кстове факельную установку закрытого типа, которая исключает такой режим работы. После этого подобных «факельных горений» уже не будет.

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