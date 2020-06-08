2020-06-08T13:29:26+03:00
Происшествия

«Размером с куриное яйцо»: Крупный град выпал в Починковском районе

Под удар попали частные дома, автомобили и гаражи [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Размером с куриное яйцо»: Крупный град выпал в Починковском районе. ФОТО: Юлия Шашунькина«Размером с куриное яйцо»: Крупный град выпал в Починковском районе. ФОТО: Юлия Шашунькина
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Все минувшие выходные синоптики объявляли экстренное предупреждение в связи с надвигающимися грозами и ливнями. И если в Нижнем Новгороде дело ограничилось редкими дождями и дальними раскатами грома, то в Починковском районе погода разгулялась не на шутку – там выпал крупный град, превративший местные деревни в поле боя.

Град размолотил все припаркованные на улице автомобили. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Град размолотил все припаркованные на улице автомобили. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Починки сегодня побило градом с куриное яйцо, - поделился снимками и видеозаписями в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» местный житель Илья Ольдиков.

На кадрах видно, как крупные градины молотят по крышам сараев и гаражей, по припаркованным машинам и теплицам. Буквально через несколько минут все это превратилось в груду металла: на автомобилях красовались огромные вмятины, а хозяйственные постройки и вовсе остались без крыш. Пока местные жители подсчитывают ущерб, нижегородцы в социальных сетях не скрывают эмоций.

Владельцам еще только предстоит оценить причиненный ущерб. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Владельцам еще только предстоит оценить причиненный ущерб. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Ничего себе! Как после бомбежки, - удивляется Андрей Иванов.

- И спросить не с кого – у природы нет плохой погоды, - посочувствовала пострадавшим Людмила Лунина.

Многие здания остались без крыши. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Многие здания остались без крыши. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Стоит отметить, что прогноз погоды на ближайшие дни в Починковском районе неутешительный – ожидаются грозы и ливни. А значит, местным жителям стоит поторопиться с восстановлением крыш.

Град в Починковском районе.Видео: Илья Ольдиков

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ИСТОЧНИК KP.RU

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