«Размером с куриное яйцо»: Крупный град выпал в Починковском районе
Все минувшие выходные синоптики объявляли экстренное предупреждение в связи с надвигающимися грозами и ливнями. И если в Нижнем Новгороде дело ограничилось редкими дождями и дальними раскатами грома, то в Починковском районе погода разгулялась не на шутку – там выпал крупный град, превративший местные деревни в поле боя.
Град размолотил все припаркованные на улице автомобили. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
- Починки сегодня побило градом с куриное яйцо, - поделился снимками и видеозаписями в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» местный житель Илья Ольдиков.
На кадрах видно, как крупные градины молотят по крышам сараев и гаражей, по припаркованным машинам и теплицам. Буквально через несколько минут все это превратилось в груду металла: на автомобилях красовались огромные вмятины, а хозяйственные постройки и вовсе остались без крыш. Пока местные жители подсчитывают ущерб, нижегородцы в социальных сетях не скрывают эмоций.
Владельцам еще только предстоит оценить причиненный ущерб. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
- Ничего себе! Как после бомбежки, - удивляется Андрей Иванов.
- И спросить не с кого – у природы нет плохой погоды, - посочувствовала пострадавшим Людмила Лунина.
Многие здания остались без крыши. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
Стоит отметить, что прогноз погоды на ближайшие дни в Починковском районе неутешительный – ожидаются грозы и ливни. А значит, местным жителям стоит поторопиться с восстановлением крыш.
Град в Починковском районе.Видео: Илья Ольдиков
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ИСТОЧНИК KP.RU