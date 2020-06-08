Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 8 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Еще в минувшие выходные количество жителей Нижегородской области, у которых диагностировали коронавирус, превысило отметку в 12 тысяч человек. За последние сутки положительные результаты получили еще 305 человек.

Как сообщили в пресс-службе правительства, 6 020 заболевших находятся на территории Нижнего Новгорода, а остальные 6 422 живут в районах и городских округах региона. Впервые за последние несколько недель топ муниципалитетов в антирейтинге новых случаев изменился.

На первом месте с 781 зараженным находится Павловский район. А вот на второе место вырвался Дзержинск – сейчас там подтверждено 467 случаев COVID-19. Далее идут Дивеевский район (416 заболевших), Кулебакский район (413 заболевших) и Кстовский район (402 заболевших).

Карантин по коронавирусу на настоящий момент продолжает действовать только в четырех населенных пунктах – Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 8 июня:

Ардатовский – 132 случая

Арзамас – 159 случаев

Арзамасский – 53 случая

Балахнинский – 171 случай

Богородский – 366 случаев

Большеболдинский район – 32 случая

Большемурашкинский – 7 случаев

Бор – 381 случай

Бутурлинский – 28 случаев

Вадский – 9 случаев

Варнавинский район – 10 случаев

Вачский – 56 случаев

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 16 случаев

Володарский – 133 случая

Воротынский – 17 случаев

Воскресенский – 51 случай

Выксунский – 117 случаев

Гагинский – 25 случая

Городецкий – 171 случай

Д.Константиновский – 60 случаев

Дзержинск – 467 случаев

Дивеевский – 416 случаев

Княгининский - 10 случаев

Ковернинский – 24 случая

Краснобаковский – 18 случаев

Краснооктябрьский – 153 случая

Кстовский – 402 случая

Кулебакский – 413 случаев

Лукояновский – 58 случаев

Лысковский – 101 случай

Навашинский – 158 случаев

Павловский – 781 случай

Первомайский – 15 случаев

Перевозский – 26 случаев

Пильнинский – 72 случая

Починковский – 186 случаев

Семеновский – 300 случаев

Сергачский – 206 случаев

Сеченовский – 61 случай

Сокольский – 16 случаев

Сосновский – 125 случаев

Спасский – 37 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 16 случаев

Уренский – 31 случай

Чкаловский – 23 случая

Шарангский – 12 случаев

Шатковский – 149 случаев

Шахунский – 105 случаев

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 6 020 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 6 июня, составляет 12 442 человек - за последние сутки стало известно еще о 305 случаях. При этом 4 847 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 140.

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