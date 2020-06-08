Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 8 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Еще в минувшие выходные количество жителей Нижегородской области, у которых диагностировали коронавирус, превысило отметку в 12 тысяч человек. За последние сутки положительные результаты получили еще 305 человек.
Как сообщили в пресс-службе правительства, 6 020 заболевших находятся на территории Нижнего Новгорода, а остальные 6 422 живут в районах и городских округах региона. Впервые за последние несколько недель топ муниципалитетов в антирейтинге новых случаев изменился.
На первом месте с 781 зараженным находится Павловский район. А вот на второе место вырвался Дзержинск – сейчас там подтверждено 467 случаев COVID-19. Далее идут Дивеевский район (416 заболевших), Кулебакский район (413 заболевших) и Кстовский район (402 заболевших).
Карантин по коронавирусу на настоящий момент продолжает действовать только в четырех населенных пунктах – Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 8 июня:
Ардатовский – 132 случая
Арзамас – 159 случаев
Арзамасский – 53 случая
Балахнинский – 171 случай
Богородский – 366 случаев
Большеболдинский район – 32 случая
Большемурашкинский – 7 случаев
Бор – 381 случай
Бутурлинский – 28 случаев
Вадский – 9 случаев
Варнавинский район – 10 случаев
Вачский – 56 случаев
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 16 случаев
Володарский – 133 случая
Воротынский – 17 случаев
Воскресенский – 51 случай
Выксунский – 117 случаев
Гагинский – 25 случая
Городецкий – 171 случай
Д.Константиновский – 60 случаев
Дзержинск – 467 случаев
Дивеевский – 416 случаев
Княгининский - 10 случаев
Ковернинский – 24 случая
Краснобаковский – 18 случаев
Краснооктябрьский – 153 случая
Кстовский – 402 случая
Кулебакский – 413 случаев
Лукояновский – 58 случаев
Лысковский – 101 случай
Навашинский – 158 случаев
Павловский – 781 случай
Первомайский – 15 случаев
Перевозский – 26 случаев
Пильнинский – 72 случая
Починковский – 186 случаев
Семеновский – 300 случаев
Сергачский – 206 случаев
Сеченовский – 61 случай
Сокольский – 16 случаев
Сосновский – 125 случаев
Спасский – 37 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 16 случаев
Уренский – 31 случай
Чкаловский – 23 случая
Шарангский – 12 случаев
Шатковский – 149 случаев
Шахунский – 105 случаев
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 6 020 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 6 июня, составляет 12 442 человек - за последние сутки стало известно еще о 305 случаях. При этом 4 847 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 140.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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