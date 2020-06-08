Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 июня 2020 года: пенсионерам разрешили гулять поодиночке, а из парков горожан выгоняет полиция

По данным на 1:00 8 июня 2020 года, общее число заболевших коронавирусом в Нижегородской области составляет 12 137 человек. Утром в воскресенье стало известно еще о 317 случаях заболевания. В общем рейтинге регионов России Нижегородская область все еще держится в топе, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

«Комсомолка» сообщает последние новости о COVID-19 к этому часу.

Опасный вирус побороли уже более 4,8 тысячи жителей региона. В настоящий момент в нижегородских больницах под присмотром врачей остаются 2,7 тысячи зараженных. Еще 4,4 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении – болезнь протекает у них в бессимптомной или легкой форме.

Число умерших пациентов тоже, к сожалению, продолжает расти. Утром 7 июня стало известно еще о пяти жертвах COVID-19. Таким образом, с начала пандемии вирус унес жизни 136 нижегородцев.

Еще 19 нижегородцев вернулись на родину из-за границы – на этот раз вывозные рейсы были проведены для тех, кто застрял в странах Латинской Америки. Так, трое нижегородцев прилетели из Доминиканской Республики, еще трое – из Мексики, а еще один нижегородец вернулся из Перу. Кроме того, вчера в Москве приземлился самолет с пассажирами из Аргентины. Среди них были 10 нижегородцев, в том числе двое новорожденных – для них это путешествие стало первым в их жизни.

Судьба Парада Победы, который должен состояться в России 24 июня 2020 года, все еще решается в Нижегородской области – есть вероятность, что жителям региона придется остаться без яркого зрелища.

Пожилым нижегородцам разрешили плавно выходить из самоизоляции и начать выходить на прогулки. Об этом в социальной сети Instagram сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, отвечая на вопрос одной из подписчиц.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева продолжает пробовать себя в коротких видеороликах, которые она выкладывает в социальных сетях. На этот раз темой для съемок стала очень актуальная проблема – ношение масок в общественных местах. Актриса обратила внимание на то, что даже если охранники запрещают входить в магазины без масок, многие люди все равно надевают средства индивидуальной защиты как угодно, но только не правильно.

В Нижний Новгород наконец-то пришло настоящее лето – температура воздуха перевалила за отметку в 24 градуса, а на солнце и вовсе припекает не на шутку. Те, у кого есть возможность уехать на дачу или в сад, проводят выходные на свежем воздухе, но многим пришлось остаться в городе, и они решили освежиться в парках и на пляжах. Но все оказалось не так-то просто – полиция выгоняла из парков всех гуляющих.

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