2020-06-07T20:53:34+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 июня 2020 года составило 12 137 человек

За сутки диагноз подтвердился еще у 317 жителей региона
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 июня 2020 года составило 12 137 человекКоличество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 июня 2020 года составило 12 137 человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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За последние сутки в Нижегородской области подтвердилось еще 317 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по данным на 1:00 8 июня 2020 года, общее число заболевших составляет 12 137 человек.

При этом более 4,8 тысячи жителей региона уже полностью выздоровели и покинули больницы. По ежедневному числу пациентов, которые побороли инфекцию, наш регион находится в топе лидеров по России. При этом в настоящий момент на амбулаторном лечении находятся еще более 4,4 тысячи нижегородцев – болезнь протекает у них в бессимптомной или легкой форме. Еще 2,7 тысячи человек продолжают лечение в медицинских учреждениях.

Ранее «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» публиковала данные по каждому району и городскому округу региона, где в настоящий момент подтверждено 6 266 случаев COVID-19. Остальные заболевшие проживают на территории Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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