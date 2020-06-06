2020-06-05T19:56:47+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 июня 2020 года: Рынки могут закрыть из-за несоблюдения мер предосторожности

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 6 июня 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Рынки могут закрыть из-за несоблюдения мер предосторожности.Рынки могут закрыть из-за несоблюдения мер предосторожности.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти. По данным на 01.00 6 июня, общее число заболевших в регионе перевалило за 11,5 тысячи человек. «Комсомолка» собрала последние новости о COVID-19 к этому часу.

Нижегородским рынкам устроят массовые проверки. Также власти рассказали, куда жителям жаловаться на продавцов, работающих без масок и перчаток.

Накануне Троицы нижегородцам напомнили правила посещения храмов. Перечень ограничений составил Роспотребнадзор.

Канавинский район Нижнего Новгорода может обогнать Автозавод по числу зараженных коронавирусом.

Глава региона Глеб Никитин пообщался с зараженной коронавирусом уборщицей. Губернатор представился участником волонтерского движения #МыВместе.

Благотворители передали дезинфицирующие препараты в больницы Нижегородской области. Препараты используются для проведения санитарной обработки помещений, медицинского транспорта, предметов ухода за пациентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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