Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 июня 2020 года: Рынки могут закрыть из-за несоблюдения мер предосторожности
Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти. По данным на 01.00 6 июня, общее число заболевших в регионе перевалило за 11,5 тысячи человек. «Комсомолка» собрала последние новости о COVID-19 к этому часу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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