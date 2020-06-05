Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 июня 2020 года: «Горький fest» в 2020 году все-таки состоится, по поводу открытия пляжей есть сомнения

Число заболевших коронавирусом в Нижегородской области неумолимо растет – так, по данным на 01:00 среды, 5 июня 2020 года, диагноз подтвержден у 11169 жителей Нижегородчины. За минувшие сутки еще четыре пациента скончались от коронавируса, и таким образом количество летальных исходов составило 122 человека. Но, к счастью, неумолимо и гораздо более резво растет и количество человек, которые успешно справились с болезнью – за предыдущие сутки полностью излечились от недуга 199 нижегородцев.

По словам главы региона Глеба Никитина, сегодня 19 медицинских учреждений в Нижнем Новгороде и 14 – в районах области перепрофилированы под COVID-госпитали. Это сделано в Кстове, Кулебаках, Дзержинске, Богородске, Павлове, то есть там, где до сих пор количество заболевших растет. Но в лидерах по числу заболевших стабильно остается областной центр, на втором месте – Павлово.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что фестиваль нового российского кино «Горький fest» все же состоится. Один из организаторов фестиваля Михаил Пореченков пообещал «обнять нижегородцев искусством».

А вот срок открытия пляжей еще не определен.

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