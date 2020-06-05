Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 5 июня 2020 года составило 11169 человек

Количество нижегородцев с подтвержденным диагнозом коронавируса на 01:00 5 июня составило 11169 человек. За минувшие сутки было зарегистрировано меньше новых случаев заболевания, чем за два предшествующих дня. Тем не менее, цифра остается достаточно высокой и не опустилась ниже «планки-300» – 319.

По словам главы региона Глеба Никитина, 40% от общего числа заболевших коронавирусом полностью выздоровели. Примерно 4,2 тысячи человек болеют коронавирусом в легкой форме или вообще бессимптомно. Тем не менее, почти 2,4 тысячи человек проходят лечение в больницах.

За последние сутки вирус унес жизни шести человек, что сопоставимо с показателями за последние дни – 5-6 умерших ежедневно.

Напомним, случаи коронавирусной инфекции были отмечены в нижегородском Минздраве. Сотрудники отправлены на карантин, а само здание продезинфицировано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.