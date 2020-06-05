2020-06-05T00:10:00+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 5 июня 2020 года составило 11169 человек

За минувшие сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 319 новых случаев заражения
Елена ЛАЗАРЕВА
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Заболевших за сутки - более 300.Заболевших за сутки - более 300.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество нижегородцев с подтвержденным диагнозом коронавируса на 01:00 5 июня составило 11169 человек. За минувшие сутки было зарегистрировано меньше новых случаев заболевания, чем за два предшествующих дня. Тем не менее, цифра остается достаточно высокой и не опустилась ниже «планки-300» – 319.

По словам главы региона Глеба Никитина, 40% от общего числа заболевших коронавирусом полностью выздоровели. Примерно 4,2 тысячи человек болеют коронавирусом в легкой форме или вообще бессимптомно. Тем не менее, почти 2,4 тысячи человек проходят лечение в больницах.

За последние сутки вирус унес жизни шести человек, что сопоставимо с показателями за последние дни – 5-6 умерших ежедневно.

Напомним, случаи коронавирусной инфекции были отмечены в нижегородском Минздраве. Сотрудники отправлены на карантин, а само здание продезинфицировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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