2020-06-19T15:27:37+03:00
Общество

«ЧУМА!» продолжает бить рекорды на IVI

Проект собрал более 2,2 млн просмотров на IVI с начала релиза
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: IVIФото: IVI
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Комедийный проект онлайн-кинотеатра IVI о карантине в Средневековье «ЧУМА!» собрал более 2,2 млн просмотров на IVI с начала релиза. Злободневная тема, самые популярные медийные персоны в ролях, песни Сергея Шнурова и Гарика Сукачева, а также стопроцентно узнаваемые ситуации – главные слагаемые успеха проекта. Все, как в жизни: все говорят о второй волне самоизоляции, а IVI не исключает, что впереди второй сезон.

Показ стартовал в мае, а последние два выпуска зрители увидели в прошлые выходные. Эпизоды собрали более 700 тыс. просмотров, 82,6% зрителей досмотрели их до конца, что превышает аналогичный показатель большинства российских картин.

Сюжет сериала прост и актуален: средневековый город Нищбург, опасаясь чумы, закрыл ворота, и вот уже два года все его обитатели сидят на карантине под руководством барона. Все, кто оказались в вынужденной изоляции, пытаются наладить жизнь: и крестьяне, и стражники, и знахари, и даже местный палач. В проекте приняли участие популярные российские актеры, а также звезды шоу-бизнеса, Youtube и Инстаграма: Максим Лагашкин, Александр Гудков, Агата Муцениеце, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева, Иван Охлобыстин, Лолита, Гарик Сукачев, Ольга Бузова и другие.

Производственный процесс возглавляла группа продюсеров, в числе которых были Тина Канделаки, Давид Кочаров и Сергей Шнуров, который также написал к «ЧУМЕ!» песню про «неведомую хворь».

Авторы завершили первый сезон проекта на неожиданной ноте – в кадре оказалась съемочная группа, которая раскрыла «секрет»: весь проект был задуман, чтобы избавить шоу-бизнес от одной из самых ярких звезд. Тем не менее, эпидемия не закончилась, карантин не снят, что делает возможным продолжение проекта.

«ЧУМА!» однозначно получила признание пользователей IVI. Проект не только лидирует по просмотрам с огромным отрывом, но и имеет высокий процент досматриваемости, а это один из самых главных показателей успешности и качества контента на сервисе. Оценка проекта на IVI составила 7,5, что выше рейтинга многих высокобюджетных картин по версии онлайн-кинотеатра IVI. Глядя на популярность первого сезона, мы не можем не приступить к разработке второго сезона», – рассказывает Давид Кочаров, генеральный продюсер IVI.

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