Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 10 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже перевалило за 13 тысяч человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 304 жителей.
По данным на 10 июня 2020 года, 6 294 случая подтверждено в областном центре. Остальные 6 744 заболевших находятся на территории районов и городских округов. В частности, COVID-19 выявили у 836 жителей Павловского района, у 515 жителей Дзержинска и у 431 жителя городского округа Бор.
В настоящий момент карантин продолжает действовать в четырех населенных пунктах: Дивееве, Выксе, Павлове и Кулебаках. При этом власти Нижегородской области рекомендуют всем жителям региона соблюдать режим самоизоляции, несмотря на хорошую погоду.
- Помимо сохранения масочного режима, напоминаю о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Сейчас хочется больше времени проводить на улице. Специалисты подтверждают, что шансов заразиться вирусом на открытом воздухе меньше, чем в помещениях. Но когда люди находятся рядом и без масок, риск значительно возрастает, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 10 июня:
Ардатовский – 140 случаев
Арзамас – 161 случай
Арзамасский – 57 случаев
Балахнинский – 192 случая
Богородский – 368 случаев
Большеболдинский район – 32 случая
Большемурашкинский – 7 случаев
Бор – 431 случай
Бутурлинский – 28 случаев
Вадский – 9 случаев
Варнавинский район – 10 случаев
Вачский – 57 случаев
Ветлужский – 3 случая
Вознесенский – 20 случаев
Володарский – 165 случаев
Воротынский – 17 случаев
Воскресенский – 52 случая
Выксунский – 117 случаев
Гагинский – 25 случая
Городецкий – 171 случай
Д.Константиновский – 60 случаев
Дзержинск – 515 случаев
Дивеевский – 420 случаев
Княгининский - 13 случаев
Ковернинский – 24 случая
Краснобаковский – 18 случаев
Краснооктябрьский – 161 случай
Кстовский – 420 случаев
Кулебакский – 413 случаев
Лукояновский – 58 случаев
Лысковский – 101 случай
Навашинский – 158 случаев
Павловский – 836 случая
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 26 случаев
Пильнинский – 83 случая
Починковский – 186 случаев
Семеновский – 321 случай
Сергачский – 206 случаев
Сеченовский – 63 случая
Сокольский – 16 случаев
Сосновский – 131 случай
Спасский – 37 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 17 случаев
Уренский – 31 случай
Чкаловский – 23 случая
Шарангский – 13 случаев
Шатковский – 156 случаев
Шахунский – 114 случаев
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 6 294 случая
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 10 июня, составляет 13 038 человек - за последние сутки стало известно еще о 304 случаях. При этом более 6 026 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 150.
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ИСТОЧНИК KP.RU