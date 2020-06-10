2020-06-10T12:38:18+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 10 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ИСАЕВА
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Общее число зараженных коронавирусом в регионе превысило 13 тысяч человекОбщее число зараженных коронавирусом в регионе превысило 13 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже перевалило за 13 тысяч человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 304 жителей.

По данным на 10 июня 2020 года, 6 294 случая подтверждено в областном центре. Остальные 6 744 заболевших находятся на территории районов и городских округов. В частности, COVID-19 выявили у 836 жителей Павловского района, у 515 жителей Дзержинска и у 431 жителя городского округа Бор.

В настоящий момент карантин продолжает действовать в четырех населенных пунктах: Дивееве, Выксе, Павлове и Кулебаках. При этом власти Нижегородской области рекомендуют всем жителям региона соблюдать режим самоизоляции, несмотря на хорошую погоду.

- Помимо сохранения масочного режима, напоминаю о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Сейчас хочется больше времени проводить на улице. Специалисты подтверждают, что шансов заразиться вирусом на открытом воздухе меньше, чем в помещениях. Но когда люди находятся рядом и без масок, риск значительно возрастает, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 10 июня:

Ардатовский – 140 случаев

Арзамас – 161 случай

Арзамасский – 57 случаев

Балахнинский – 192 случая

Богородский – 368 случаев

Большеболдинский район – 32 случая

Большемурашкинский – 7 случаев

Бор – 431 случай

Бутурлинский – 28 случаев

Вадский – 9 случаев

Варнавинский район – 10 случаев

Вачский – 57 случаев

Ветлужский – 3 случая

Вознесенский – 20 случаев

Володарский – 165 случаев

Воротынский – 17 случаев

Воскресенский – 52 случая

Выксунский – 117 случаев

Гагинский – 25 случая

Городецкий – 171 случай

Д.Константиновский – 60 случаев

Дзержинск – 515 случаев

Дивеевский – 420 случаев

Княгининский - 13 случаев

Ковернинский – 24 случая

Краснобаковский – 18 случаев

Краснооктябрьский – 161 случай

Кстовский – 420 случаев

Кулебакский – 413 случаев

Лукояновский – 58 случаев

Лысковский – 101 случай

Навашинский – 158 случаев

Павловский – 836 случая

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 26 случаев

Пильнинский – 83 случая

Починковский – 186 случаев

Семеновский – 321 случай

Сергачский – 206 случаев

Сеченовский – 63 случая

Сокольский – 16 случаев

Сосновский – 131 случай

Спасский – 37 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 17 случаев

Уренский – 31 случай

Чкаловский – 23 случая

Шарангский – 13 случаев

Шатковский – 156 случаев

Шахунский – 114 случаев

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 6 294 случая

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 10 июня, составляет 13 038 человек - за последние сутки стало известно еще о 304 случаях. При этом более 6 026 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 150.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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