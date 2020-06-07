2020-06-07T21:43:42+03:00
Общество

«Увязли в процедурах»: Опубликован план частного нижегородского космодрома

Руководитель компании «КосмоКурс» Павел Пушкин посетовал на бюрократические сложности
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Увязли в процедурах»: Опубликован план частного нижегородского космодрома«Увязли в процедурах»: Опубликован план частного нижегородского космодромаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководитель компании «КосмоКурс», строящей в Нижегородской области первый частный космодром, опубликовал план будущего сооружения и в то же время посетовал на бесконечные бюрократические проволочки. По словам Павла Пушкина, компания завязла в разработке обоснований для прохождения различных процедур. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Увязли в процедурах»: Опубликован план частного нижегородского космодрома. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Увязли в процедурах»: Опубликован план частного нижегородского космодрома.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Роль Нижегородской области и правительства тут практически никакая, мы все делаем в соответствии с законодательством, многие вопросы вообще федерального уровня. Хотя область и старается в меру сил, за что им большое спасибо. Роли Роскосмоса тут тоже вообще нет. Нормативку они нам выдать не могут. По вопросам согласования космодрома они нам сказали, что всячески нам сочувствуют, но помочь ничем не могут. Зато есть замечательные советы бросить все это дело и не париться, - рассказал Павел Пушкин.

При этом планы космодрома готовы уже давно. Сейчас для каждого участка местности определяется вид и объемы воздействия, что позволит более подробно зонировать местность.

«Увязли в процедурах»: Опубликован план частного нижегородского космодрома Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Увязли в процедурах»: Опубликован план частного нижегородского космодромаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- На последней картинке указаны зоны и вероятности, в которые может упасть аварийная ракета. Это к вопросу о том, кому и с какой вероятностью на голову что-то упадет. За черную границу ракета упадет с вероятностью раз в 3,5 миллиона лет при 120 пусках в год, - объяснил Павел Пушкин.

Напомним, планировалось, что технический и стартовый комплекс будут построены к 2023 году, а уже в 2025 году на борт ракеты смогут взойти первые космические туристы. Стоимость полета будет составлять около 250 тысяч долларов – за эти деньги экстремалы смогут получить 15-минутный полет и провести пять минут в невесомости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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