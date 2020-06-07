Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 июня 2020 года: Выявлено 317 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает увеличиваться и перевалило за отметку в 12 тысяч человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 317 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему остается на четвертой строчке рейтинга субъектов России по числу новых заболевших, уступая лишь Москве (1956 случаев), Московской области (754 случая) и Санкт-Петербургу (340 случаев).

Напомним, тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции прошли уже более 256 тысяч жителей Нижегородской области. При этом средний показатель достиг отметки в 7994 человека на сто тысяч населения. По словам губернатора Глеба Никитина, объемы исследований продолжают расти, что дает возможность выявлять бессимптомных больных.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 7 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 12 137 человек;

- число умерших выросло до 136 человек;

- число выздоровевших выросло до 4 847 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.