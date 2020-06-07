2020-06-07T11:39:48+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 июня 2020 года: Выявлено 317 новых случаев заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 12137 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 июня 2020 года: Выявлено 317 новых случаев зараженияСтатистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 июня 2020 года: Выявлено 317 новых случаев зараженияФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает увеличиваться и перевалило за отметку в 12 тысяч человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 317 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему остается на четвертой строчке рейтинга субъектов России по числу новых заболевших, уступая лишь Москве (1956 случаев), Московской области (754 случая) и Санкт-Петербургу (340 случаев).

Напомним, тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции прошли уже более 256 тысяч жителей Нижегородской области. При этом средний показатель достиг отметки в 7994 человека на сто тысяч населения. По словам губернатора Глеба Никитина, объемы исследований продолжают расти, что дает возможность выявлять бессимптомных больных.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 7 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 12 137 человек;

- число умерших выросло до 136 человек;

- число выздоровевших выросло до 4 847 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Храмы открываются на Троицу: как не заразиться «короной» на службе, можно ли целовать иконы и крест, разрешат ли покупать свечи и подавать записки
О новых правилах церковной жизни «КП» рассказал наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков)
Новости 24
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 июня 2020 года выросло до 4 847 человек
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 июня 2020 года выросло до 136 человек
19 нижегородцев вернулись домой из Латинской Америки. Среди них – двое новорожденных
Более 256 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
Городская электричка снова начнет курсировать между Московским вокзалом и Мызой
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем русского языка
Николай Поляков: «Изменения в Основном законе страны, по которому мы живем, касаются каждого из нас»
Жителя Решетихи могут оштрафовать на 240 тысяч рублей за убийство лося
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 6 июня 2020 года: В Ленинском районе уже более 900 зараженных
Автобусы А-20, А-64, Т-13, Т-86 изменят маршруты на три дня