Нижегородка, застрявшая в обсерваторе под Псковом, отказалась досрочно возвращаться домой

Нижегородка Ольга Бова, застрявшая в обсерваторе под Псковом, отказалась досрочно возвращаться домой. Хотя департамент внешних связей Нижегородской области предложил девушке организовать трансфер в приволжскую столицу при условии прохождения двухнедельного карантина дома. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Там уточнили, что представители департамента оперативно связались с нижегородкой, которая еще до начала пандемии коронавируса работала на круизном лайнере в США. И в ходе переговоров объяснили: прохождение 14-дневного дневного карантина обязательно для всех россиян, вернувшихся из-за границы. Проходить его можно как в обсерваторе, так и дома.

- Для Ольги Бова предложили организовать трансфер в Нижний Новгород при условии прохождения карантина дома, при этом уточнив, есть ли у нее возможность самоизолироваться на дому. Ольга Бова после данных ей разъяснений поблагодарила департамент за предложенное содействие и приняла решение дождаться окончания карантина в обсерваторе в Псковской области, сославшись на семейные обстоятельства (в квартире проживает трое взрослых родственников), - говорится в ответе облправительства на запрос «КП-Нижний Новгород».

«Комсомолка» вновь связалась с нижегородкой, «заточенной» на две недели в детском лагере «Звездный» в деревне Опухлики Псковского района. Та подтвердила, что досрочно покидать обсерватор не будет, просидит на карантине до 9 июня. Однако добавила, что изначально была настроена на скорейшее возвращение домой всеми законными способами.

- Мне предложили трансфер с намеком на то, что они вывозят только граждан, прибывших вывозным рейсом из Москвы и что очень сложно организовать машину, - пояснила Ольга Бова. - Сказали, что лучше отсидеть здесь, в обсерваторе, а потом ехать домой со спокойной душой и справкой из Роспотребнадзора.

Девушка уточнила, что мечтает поскорее вернуться домой. Ведь дома ее ждут родители и бабушка.

- Я уверена, что не представляю для них угрозы! Мы ни с кем не контактировали 2,5 месяца. И вообще ехать из Питера вокзалами намного опаснее, - заявила собеседница «Комсомолки». - Хотя на лайнере нам выдали справку на английском языке о том, что мы не контактировали с больными COVID-19.

Но выхода нет. Еще пять дней нижегородка пробудет в обсерваторе с ужасными условиями проживания. Затем ее вместе с остальными членами экипажа круизного лайнера довезут до Санкт-Петербурга. Оттуда девушка будет добираться в Нижний Новгород своим ходом. А уж после ее ждет еще одна двухнедельная самоизоляция. Дома.

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