При поддержке ЛУКОЙЛа была создана передвижная выставка фотографий

В Нижегородской области продолжают реализовываться проекты, ставшие победителями Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году.

Шахунский музей с проектом “Блики ХХ века” стал победителем в номинации “Духовность и культура”. Проект предполагал создание широкоформатной фотовыставки известного Шахунского краеведа И.С. Сенатова, а также разработку наглядных материалов, рассказывающих о данной коллекции фотографий, бережно хранящихся в Шахунском музее.

Авторам проекта предстояло проделать немалую работу. Были оцифрованы фотографии, изготовлены подстановки для них, произведена широкоформатная печать фотографий и буклетов для презентации выставки.

Презентация фотовыставки «Блики ХХ века» состоялась в День народного единства на территории городского Дворца культуры.

После закрытия основной экспозиции, была организована работа передвижной фотовыставки по школам городского округа город Шахунья.

- Благодаря участию в Конкурсе и поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» мы имеем уникальную коллекцию снимков, в которой отражены события жизни людей минувшего века в различных тематиках ,- говорит руководитель проекта, директор МБУК «Народный фольклорно-этнографический музей» И.Н.Чипак.- С фотографий смотрят на нас восторженные лица людей, услышавшие звуки музыки патефона, напряженные лица солдат, застывшие в ужасе от взрывов вражеских бомб, наивные лица деревенских девушек и парней на занятиях ликбеза, семейный снимок в тихой и уютной обстановке за столом у самовара, лица, вдохновленные строительством коммунизма и светлого будущего на предвыборном митинге, доверчивые лица детей, с надеждой смотрящих в будущее, и лица умудренных жизненным опытом стариков.

Главным достижением проекта стало предоставление возможности показа уникальной фотоколлекции широкому кругу лиц. Теперь все школьники городского округа смогут ознакомиться с историей своей малой Родины.

На данный момент экспозиция «Блики ХХ века» выставлена в Народном фольклорно-этнографический музее в Шахунье. В этом году проект также принял онлайн участие в «Ночи музеев». Планируется, что исторические фотографии продолжат свой путь: руководители проекта готовы направить выставку по запросу в любой другой музей области после снятия ограничений по пандемии.

Напоминаем, что прием заявок от некоммерческих организаций и муниципальных образований на участие в Конкурсе продолжается и продлится до 15 июня 2020 года включительно.

Заявки принимаются почтовыми отправлениями по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9.

Оргкоординатор Конкурса в Нижегородском регионе - Центр общественных связей ООО«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (электронная почта pr-nnos@lukoil.com., телефон: (83145) 5- 50-58)

С Положением, условиями и иной информацией о проведении Конкурса можно ознакомиться на официальной странице ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сайта (Раздел «Ответственность»): http://nnos.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject/Participation