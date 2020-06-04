«Будем обнимать вас искусством!»: Михаил Пореченков заявил, что «Горький fest» в 2020 году все-таки состоится

Коронавирус поставил под угрозу проведение многих культурно-массовых мероприятий по всему миру. Одним из таких мероприятий в Нижнем Новгороде является фестиваль нового российского кино «Горький fest». Жители гадали, неужели в этом году без бесплатных кинопоказов и встреч с российскими знаменитостями? Однако организаторы наконец успокоили: фестиваль состоится, прием заявок на участие в конкурсной программе уже ведется.

- Эпидемиологическая обстановка в стране и в мире уже внесла и продолжает вносить свои коррективы, но, несмотря на это, сегодня у нас есть уверенность, что фестивалю быть! - заявил президент кинофестиваля Михаил Пореченков.

По словам артиста, после нескольких месяцев, проведенных в самоизоляции, хочется хорошенько взбодриться и… обнять.

- В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале «Горький fest» в нашем любимом Нижнем Новгороде, - добавил Михаил Пореченков.

Как рассказала генеральный продюсер «Горький fest» Оксана Михеева, точные даты проведения четвертого фестиваля будут озвучены в ближайшее время.

- Безусловно, все мероприятия будут проходить при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер и требований, - уточнила основатель продюсерского центра «Люксар».

Кстати, подать заявку на участие в конкурсе, а также ознакомиться с регламентом можно на официальном сайте фестиваля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.