«Находится в реанимации»: Новорожденный ребенок заразился коронавирусом в Нижегородской области
Новорожденный ребенок попал в реанимацию Нижегородской областной больницы – у малыша подтвердился коронавирус. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.
- У нас тяжелобольной пациент госпитализирован в реанимацию областной больницы. Почему про него пишу отдельно, потому что ему 12 дней. Это заняло мысли. Подавляющее большинство детей болеют бессимптомно или в легкой форме, а тут такой случай. Заняло мысли, - написал на своей странице в социальных сетях мэр Арзамаса Александр Щелоков.
Сейчас за жизнь новорожденного борются нижегородские врачи.
Напомним, за последние сутки в Нижегородской области подтвердилось еще 238 случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии перевалило за 14,5 тысячи человек. При этом больше половины от общего числа зараженных уже полностью выздоровели и выписались из больниц. Еще 179 скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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