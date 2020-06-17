2020-06-17T12:13:19+03:00
Общество

«Находится в реанимации»: Новорожденный ребенок заразился коронавирусом в Нижегородской области

Мальчик родился меньше двух недель назад
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Малыш находится в тяжелом состоянииМалыш находится в тяжелом состоянииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Новорожденный ребенок попал в реанимацию Нижегородской областной больницы – у малыша подтвердился коронавирус. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

- У нас тяжелобольной пациент госпитализирован в реанимацию областной больницы. Почему про него пишу отдельно, потому что ему 12 дней. Это заняло мысли. Подавляющее большинство детей болеют бессимптомно или в легкой форме, а тут такой случай. Заняло мысли, - написал на своей странице в социальных сетях мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Сейчас за жизнь новорожденного борются нижегородские врачи.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области подтвердилось еще 238 случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии перевалило за 14,5 тысячи человек. При этом больше половины от общего числа зараженных уже полностью выздоровели и выписались из больниц. Еще 179 скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Выксе снят карантин по коронавирусу

Соответствующее постановление подписано губернатором 16 июня (подробности)

Инфекционное отделение для пациентов с COVID-19 в Выксе отремонтируют к концу июня

Там появятся 75 коек для больных коронавирусом, ОРВИ и пневмонией (подробности)

Глеб Никитин заговорил о переходе на второй этап снятия ограничений

Коэффициент распространения COVID-19 стал ниже 0,8 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Есть ли смысл покупать платье на выпускной и как подавать документы в вузы: 10 наивных вопросов о ЕГЭ 2020 в Нижнем Новгороде
Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин принял участие в пресс-конференции в онлайн-формате по вопросам сдачи Единого государственного экзамена в условиях режима самоизоляции
Новости 24
В нижегородской поликлинике № 50 открылся новый рентгенкабинет
Замначальника нижегородской налоговой инспекции признана виновной в получении взятки
В ближайшие часы в Нижегородской области вероятны грозы, ливни и град
Нижегородец вымогал у земляка-инвалида 5000 рублей
В Приокском районе Нижнего Новгорода появится сухой фонтан
ПСБ запускает конкурс для предпринимателей
Нижегородцы смогут протестировать систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 17 июня 2020 года: Число зараженных в Канавине превысило 1,2 тысячи человек
Нижегородский рецидивист пойдет под суд за зверское убийство 10-летней давности
Иван Калмыков: «Очень хорошо, что у нижегородцев есть возможность проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 июня 2020 года составляет 7 386 человек
Артем Баранов: «Уверен, что нижегородцы проявят высокую гражданскую активность на предстоявшем общероссийском голосовании»