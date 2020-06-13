Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 13 июня 2020 года составило 13341 человек

По данным на 01:00 13 июня, в Нижегородской области общее число заболевших достигло 13 562 человек. Из них легкая и бессимптомная форма болезни отмечена у 4,6 тысяч нижегородцев, и они проходят лечение амбулаторно. Около 2,1 тысяч человек помещены в медицинские учреждения, 87 жителей региона находятся в обсерваторах.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул важность соблюдения мер безопасности, несмотря на послабления в указе о режиме повышенной готовности.

А также напомнил, что в Нижегородской области продолжают расширяться возможности системы здравоохранения. В частности, количество коек для больных в 2,5 раза превышает федеральный норматив. «У нас достаточно коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ», - подчеркнул глава региона.

За минувшие сутки на семь человек увеличилось количество летальных исходов. Таким образом, число умерших от коронавируса составило 159 человек. По словам заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, у большинства умерших течение болезни осложнялось другими заболеваниями хронического характера.

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