Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 сентября 2020 года: в 32 муниципалитетах области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 24 сентября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 147 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 31 230 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 138 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 27 473 жителя Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 553 — за последние сутки умерло ещё трое нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 24 сентября Фото: Яндекс

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных коронавирусом, на территории Нижегородской области отмечено в Дзержинске (2 724 человек) и Павловском районе (1 505 человек).

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (3 631 человек) и Ленинский (2 479 человек) район. Кроме того, наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (1 061 человек).

Напомним, что в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Карантинные меры по коронавирусу введены в 44 школах и 27 детских садах региона. На карантин также закрыли две группы ННГАСУ и девяти группах в девяти техникумах.

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