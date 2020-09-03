Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 сентября 2020 года: Нижегородская область занимает второе местро среди регионов РФ по числу выздоровевших от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 3 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 27 967 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 147 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 156 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 24 985 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 481 человек, ещё четверо нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 3 сентября 2020 года Фото: Яндекс

Самыми зараженными территориями в Нижегородской области на данный момент являются Дзержинск (2 402 человека) и Павловский район (1 448 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (28 человек) и Большемурашкинском районе (22 человека).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе 3 207 человек), а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (907 человек).

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