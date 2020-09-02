Инспекторы Минэкологии проконтролируют благоустройство парка «Швейцария» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Контроль за благоустройством парка «Швейцария» будут проводить общественные экологические инспекторы регионального Минэкологии. Их основная задача - фиксировать признаки правонарушений в сфере охраны окружающей среды и направлять информацию в органы для возбуждения дел об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

1 сентября 2020 года инспекторы вместе с подрядчиком провели осмотр верхнего плато парка, где сейчас ведутся работы в рамках первого этапа благоустройства.

- Один из самых больных вопросов, возникающий у нижегородцев, касается того, насколько бережно подрядчик относится к растениям. Прошли по парку, видим, что те деревья, которые находятся максимально близко к траншеям и местам проезда техники, огорожены. А работы по раскопке траншей ведутся ручным способом, что минимизирует возможные риски повреждения корневой системы, - подчеркнул общественный экологический инспектор министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Артем Савин.

Для контроля и мониторинга хода благоустройства общественные экологические инспекторы будут выезжать на территорию парка «Швейцария» каждые две недели.

- Видно, что работы ведутся с соблюдением всех правил и норм, предписанных законом об охране окружающей среды. Подрядчик имеет определенный опыт в благоустройстве парков и сохраняет корневую систему, - поделился общественный экологический инспектор Михаил Шапкин.

Сейчас в парке проводится прокладка коммуникаций и оснований под некапитальные павильоны. Также на территории завершен демонтаж 14 кафе и порядка 11 других сооружений.

Напомним, что проект благоустройства не предусматривает капитального строительства.

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