В Выксе построят новый «зеленый» электрометаллургический комплекс Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2020 году было принято решение о строительстве уникального электрометаллургического комплекса с технологией прямого восстановления железа в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

1 сентября 2020 года состоялось подписание соглашения на поставку оборудования между Объединенной металлургической компанией и итальянской компанией Danieli.

Отметим, что благодаря новому комплексу Нижегородская область сможет способствовать развитию ряда секторов промышленности: горнодобывающего, машиностроительного, электроэнергетического, газового и транспортного.

- Выбор Нижегородской области в качестве площадки для реализации проекта еще раз подтверждает, что инвесторам комфортно здесь работать. Безусловно, создание уникального производства – это прежде всего залог социально-экономической стабильности региона. Речь идет о создании 2000 новых рабочих мест с высоким уровнем зарплаты, об увеличении налоговых отчислений и о дополнительных рынках сбыта, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, электрометаллургический комплекс станет пилотным проектом для отечественной металлургии. Кроме того, производство планируется создавать с применением передовых технологий, которые позволят не только улучшить качество продукции, но и снизить значительное негативное воздействие на окружающую среду.

- Это шаг к более экологически чистой металлургии, производству стали со значительным сокращением выбросов парниковых газов. Проект стал первым в своем роде в Европе, - рассказал председатель совета директоров Danieli Джанпьетро Бенедетти.

Строительством нового комплекса займется компания «Эколант» в конце 2024 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.