Межэтажное перекрытие обрушилось в жилом доме Ленинского района Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода в многоэтажном доме №20 на улице Профинтерна произошло частичное обрушение межэтажного перекрытия. Сообщение о происшествие поступило в 05:30 утра 26 августа 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место вызовы сразу же выехала одна единица техники и 5 человек из пожарно-спасательного подразделения 70-ПСЧ. При этом нижегородцы, проживающие в доме, эвакуировались самостоятельно. Никто из них не пострадал.

Согласно полученной информации, дом №20 на улице Профинтерна был признан аварийным в 2012 году и жителей из него расселили. И всё же известно, что 5 человек в доме всё ещё проживали.

На данный момент, дом отключен от электро- и газоснабжения, а администрация Ленинского района решает вопрос о дальнейшем пребывании людей в собственных квартирах этого здания.

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