Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 августа 2020 года: открытие фитнес-залов, бань и саун Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 6 августа 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 24 446 человек. За последние сутки был выявлен 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 275 человек. Количество смертей увеличилось до 399 — за последние сутки умерло ещё двое.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 6 августа 2020 года. Фото: Яндекс

По последним данным, снятия ограничений продолжатся и уже на этой неделе возобновят свою деятельность фитнес-залы, которые смогут принимать посетителей по записи, с соблюдением дистанции с расчетом не более чем 1 человек на 10 квадратных метров. Также станут доступны бани и сауны, в которых одновременно смогут находится не больше трёх человек. Доступными окажутся и тренировки в расширенном составе (до пяти человек в закрытых помещениях и до 15 человек на открытых площадках).

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