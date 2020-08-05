Открытие движения по дороге Неклюдово-Золотово планируется на октябрь-ноябрь 2020 года

5 августа 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание на месте строительства дороги Неклюдово-Золотово. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

После оценки транспортной ситуации на проблемном участке было принято решение сдвинуть сдачу объекта на более ранний срок. Изначальный срок завершения строительства был запланирован на август 2021 года.

Известно, что на изменение сроков сдачи объекта повлияли постоянные значительные заторы в районе железнодорожных переездов на одном уровне у платформ Толоконцево и Дружба.

- Сегодня лично убедился в том, что пробки здесь бывают практически постоянно. Объект очень нужный. Конечно, нам не удалось бы реализовать его без федеральной поддержки. - сообщил Глеб Никитин.

Отметим, что правительство России выделило дополнительные средства в размере миллиарда рублей на улучшение транспортной ситуации на проблемных участках автодороги в Нижегородской области.

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