Открытие фитнес-центров и кинотеатров планируется уже на этой неделе в Нижегородской области

4 августа 2020 года в Instagram-аккаунте губернатора Нижегородской области Глеба Никитина прошёл прямой эфир, в котором глава региона ответил на интересующие подписчиков вопросы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В эфире губернатор рассказал о том, что уже на этой неделе откроются кинотеатры и фитнес-центры, а также упомянул, что со второго этапа без видеоаналитики смогут работать салоны красоты.

Не менее важной оказалась тема о том, в каком формате начнётся для школьников и студентов новый учебный год.

- Чем ближе 1 сентября, тем более прогнозируемой становится ситуация с эпидемиологической обстановкой. Сейчас все больше уверенности в том, что с 1 сентября мы начнем учиться в долгожданной очной форме, - сообщил Глеб Никитин.

Стоит отметить, что специальные меры безопасности продолжат использоваться. В частности, в школах планируется проводить термометрию и обеззараживание воздуха.

Во время эфира волнующей темой стал вопрос о решении достройки ЖК «На Гончарова» и квартала «Европейский».

Напомним, что 4 августа 2020 года заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с дольщиками и обсудил вопросы достройки проекта.

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