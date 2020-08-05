Открытие фитнес-центров и кинотеатров планируется уже на этой неделе в Нижегородской области
4 августа 2020 года в Instagram-аккаунте губернатора Нижегородской области Глеба Никитина прошёл прямой эфир, в котором глава региона ответил на интересующие подписчиков вопросы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В эфире губернатор рассказал о том, что уже на этой неделе откроются кинотеатры и фитнес-центры, а также упомянул, что со второго этапа без видеоаналитики смогут работать салоны красоты.
Не менее важной оказалась тема о том, в каком формате начнётся для школьников и студентов новый учебный год.
- Чем ближе 1 сентября, тем более прогнозируемой становится ситуация с эпидемиологической обстановкой. Сейчас все больше уверенности в том, что с 1 сентября мы начнем учиться в долгожданной очной форме, - сообщил Глеб Никитин.
Стоит отметить, что специальные меры безопасности продолжат использоваться. В частности, в школах планируется проводить термометрию и обеззараживание воздуха.
Во время эфира волнующей темой стал вопрос о решении достройки ЖК «На Гончарова» и квартала «Европейский».
Напомним, что 4 августа 2020 года заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с дольщиками и обсудил вопросы достройки проекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU