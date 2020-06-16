2020-06-16T12:25:59+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 16 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ИСАЕВА
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По данным на 16 июня, в Нижегородской области коронавирусом заразились 14 410 человекПо данным на 16 июня, в Нижегородской области коронавирусом заразились 14 410 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в 32 районах Нижегородской области не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. При этом общее число заболевших с начала пандемии превысило 14,4 тысячи человек.

При этом 7 457 зараженных находятся на территории районов и городских округов региона, за исключением Нижнего Новгорода. Большинство пациентов с СOVID-19 проживают в Павловском районе - там насчитывается 870 случаев. Еще 648 человек подхватили опасный вирус на территории Дзержинска, 513 - на Бору и 498 - в Кстовском районе.

Поскольку коэффициент распространения коронавируса упал до 0,76, власти уже заговорили о переходе ко второму этапу снятия ограничений.

- Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Однако масочный режим в общественных местах продолжает действовать.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 16 июня:

Ардатовский – 140 случаев

Арзамас – 190 случаев

Арзамасский – 57 случаев

Балахнинский – 207 случаев

Богородский – 401 случай

Большеболдинский район – 35 случаев

Большемурашкинский – 12 случаев

Бор – 513 случаев

Бутурлинский – 30 случаев

Вадский – 11 случаев

Варнавинский район – 10 случаев

Вачский – 65 случаев

Ветлужский – 3 случая

Вознесенский – 25 случаев

Володарский – 176 случаев

Воротынский – 18 случаев

Воскресенский – 52 случая

Выксунский – 118 случаев

Гагинский – 29 случаев

Городецкий – 197 случаев

Д.Константиновский – 66 случаев

Дзержинск – 648 случаев

Дивеевский – 420 случаев

Княгининский - 16 случаев

Ковернинский – 26 случаев

Краснобаковский – 21 случай

Краснооктябрьский – 164 случая

Кстовский – 498 случаев

Кулебакский – 416 случаев

Лукояновский – 59 случаев

Лысковский – 124 случая

Навашинский – 199 случаев

Павловский – 870 случаев

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 31 случай

Пильнинский – 88 случаев

Починковский – 189 случаев

Семеновский – 361 случай

Сергачский – 221 случай

Сеченовский – 65 случаев

Сокольский – 20 случаев

Сосновский – 143 случая

Спасский – 41 случай

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 32 случая

Уренский – 42 случая

Чкаловский – 24 случая

Шарангский – 18 случаев

Шатковский – 170 случаев

Шахунский – 144 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 6 943 случая

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 16 июня, составляет 14 410 человек - за последние сутки стало известно еще о 206 случаях. При этом более 7 тысяч нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 175.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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