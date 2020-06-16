Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 16 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За последние сутки в 32 районах Нижегородской области не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. При этом общее число заболевших с начала пандемии превысило 14,4 тысячи человек.
При этом 7 457 зараженных находятся на территории районов и городских округов региона, за исключением Нижнего Новгорода. Большинство пациентов с СOVID-19 проживают в Павловском районе - там насчитывается 870 случаев. Еще 648 человек подхватили опасный вирус на территории Дзержинска, 513 - на Бору и 498 - в Кстовском районе.
Поскольку коэффициент распространения коронавируса упал до 0,76, власти уже заговорили о переходе ко второму этапу снятия ограничений.
- Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Однако масочный режим в общественных местах продолжает действовать.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 16 июня:
Ардатовский – 140 случаев
Арзамас – 190 случаев
Арзамасский – 57 случаев
Балахнинский – 207 случаев
Богородский – 401 случай
Большеболдинский район – 35 случаев
Большемурашкинский – 12 случаев
Бор – 513 случаев
Бутурлинский – 30 случаев
Вадский – 11 случаев
Варнавинский район – 10 случаев
Вачский – 65 случаев
Ветлужский – 3 случая
Вознесенский – 25 случаев
Володарский – 176 случаев
Воротынский – 18 случаев
Воскресенский – 52 случая
Выксунский – 118 случаев
Гагинский – 29 случаев
Городецкий – 197 случаев
Д.Константиновский – 66 случаев
Дзержинск – 648 случаев
Дивеевский – 420 случаев
Княгининский - 16 случаев
Ковернинский – 26 случаев
Краснобаковский – 21 случай
Краснооктябрьский – 164 случая
Кстовский – 498 случаев
Кулебакский – 416 случаев
Лукояновский – 59 случаев
Лысковский – 124 случая
Навашинский – 199 случаев
Павловский – 870 случаев
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 31 случай
Пильнинский – 88 случаев
Починковский – 189 случаев
Семеновский – 361 случай
Сергачский – 221 случай
Сеченовский – 65 случаев
Сокольский – 20 случаев
Сосновский – 143 случая
Спасский – 41 случай
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 32 случая
Уренский – 42 случая
Чкаловский – 24 случая
Шарангский – 18 случаев
Шатковский – 170 случаев
Шахунский – 144 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 6 943 случая
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 16 июня, составляет 14 410 человек - за последние сутки стало известно еще о 206 случаях. При этом более 7 тысяч нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 175.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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