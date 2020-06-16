Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 июня 2020 года: более 14 тысяч зараженных и огромные очереди у «Ситикарда»

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти – за последние сутки диагноз подтвердился еще у 209 жителей региона. По данным на 01:00 16 июня 2020 года, с начала пандемии опасный вирус подхватили более 14 тысяч нижегородцев. «Комсомолка» собрала последние новости о COVID-19 к этому часу.

Число умерших пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, увеличилось до 173. Более 6,8 тысячи человек уже побороли болезнь и выписались из больниц. Свыше 4,7 тысячи нижегородцев в настоящий момент остаются на амбулаторном лечении – у них вирус протекает в бессимптомной или легкой форме. Еще порядка 2,5 тысячи человек лечатся в больницах.

За последние несколько дней число новых случаев заметно снизилось – если еще на прошлой неделе каждый день прибавлялось по 300-320 зараженных COVID-19, то сейчас их на сотню меньше. По словам губернатора Глеба Никитина, коэффициент распространения коронавируса в региона опустился на самый низкий показатель за все время. Если положительная тенденция сохранится, власти будут планировать переход на второй этап снятия ограничений.

Однако радоваться пока рано. Замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что ИФА и экспресс тесты - это «не повод поставить диагноз, что человек болеет в настоящий момент». Чтобы медики могли точно подтвердить наличие вируса, необходимо комплексное обследование.

Если брать статистику по районам Нижегородской области, то большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом по-прежнему находятся в Павловском районе. Затем в антирейтинге идут Дзержинск, Бор и Кстовский район. При этом за последние сутки новых случаев не было в 38 районах и городских округах. В Нижнем Новгороде наибольшее количество случаев зафиксировано на Автозаводе. Следом идут Канавинский и Ленинский районы. Кстати, в каждом из трех районов число случаев уже превысило тысячу человек.

15 июня нижегородцы выстроились в огромные очереди в пункты обслуживания «Ситикард», чтобы разблокировать транспортные карты. Они должны были заработать еще несколько дней назад, однако оказалось, что льготные проездные работают не у всех. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, как люди толпятся у пунктов «Ситикарда», не соблюдая дистанцию. Через несколько часов в ответ на запрос «Комсомолки» в компании сообщили, что работа офисов оптимизирована. Вскоре возле пунктов обслуживания должна появиться разметка, чтобы нижегородцы могли соблюдать дистанцию. Причем нанести ее планируется не только в помещениях, но и на улице.

В свою очередь директор «Ситикард» Юрий Рябиков сообщил, что специалисты компании теперь будут продлевать проездные прямо на улице с помощью специальных терминалов.

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