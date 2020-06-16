Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 июня 2020 года составило 14 204 человека

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже перешагнуло отметку в 14 тысяч человек. По данным на 01:00 16 июня 2020 года, диагноз подтвержден у 14 204 жителей региона. При этом 209 случаев были зафиксированы за минувшие сутки.

Несмотря на то, что коэффициент распространения инфекции начал падать, радоваться пока еще рано. Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов объяснил, что ИФА и экспресс тесты - это не повод поставить диагноз, что человек болеет в настоящий момент. Чтобы врачи могли поставить точный диагноз, необходимо также провести комплексное обследование пациента.

При этом власти напоминают, что на территории региона продолжают действовать масочный и перчаточный режимы - соблюдать меры безопасности необходимо в любом случае.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 01:00 16 июня 2020 года):

- число зараженных - 14 204 человека;

- число умерших - 173 человека;

- число выздоровевших - 6 811 человек.

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