Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 9 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Впервые за последнюю неделю количество новых зараженных коронавирусом в Нижегородской области опустилось ниже 300 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 292 жителей региона.

Как сообщает пресс-служба правительства, общее число заболевших COVID-19 на сегодняшний день - 12 734 человека. 6 167 из них находятся в Нижнем Новгороде, а остальные 6 567 проживают на территории районов и городских округов. На первом месте остается Павловский район с 782 зараженными. На второе место неожиданно поднялся Дзержинск - там насчитывается 497 случаев. Опасный вирус подтвержден у 416 жителей Дивеевского района и у 413 жителей Кулебакского района.

Кстати, за минувшие сутки из нижегородских больниц выписалось рекордное количество пациентов, у которых ранее был диагностирован СOVID-19. Все они полностью выздоровели.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 9 июня:

Ардатовский – 132 случая

Арзамас – 159 случаев

Арзамасский – 53 случая

Балахнинский – 187 случаев

Богородский – 366 случаев

Большеболдинский район – 32 случая

Большемурашкинский – 7 случаев

Бор – 406 случаев

Бутурлинский – 28 случаев

Вадский – 9 случаев

Варнавинский район – 10 случаев

Вачский – 56 случаев

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 16 случаев

Володарский – 162 случая

Воротынский – 17 случаев

Воскресенский – 51 случай

Выксунский – 117 случаев

Гагинский – 25 случая

Городецкий – 171 случай

Д.Константиновский – 60 случаев

Дзержинск – 497 случаев

Дивеевский – 416 случаев

Княгининский - 10 случаев

Ковернинский – 24 случая

Краснобаковский – 18 случаев

Краснооктябрьский – 158 случаев

Кстовский – 404 случая

Кулебакский – 413 случаев

Лукояновский – 58 случаев

Лысковский – 101 случай

Навашинский – 158 случаев

Павловский – 782 случая

Первомайский – 15 случаев

Перевозский – 26 случаев

Пильнинский – 80 случаев

Починковский – 186 случаев

Семеновский – 315 случаев

Сергачский – 206 случаев

Сеченовский – 61 случай

Сокольский – 16 случаев

Сосновский – 127 случаев

Спасский – 37 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 17 случаев

Уренский – 31 случай

Чкаловский – 23 случая

Шарангский – 13 случаев

Шатковский – 155 случаев

Шахунский – 109 случаев

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 6 167 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 9 июня, составляет 12 734 человека - за последние сутки стало известно еще о 292 случаях. При этом более 5,7 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 145.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.