Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 9 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Впервые за последнюю неделю количество новых зараженных коронавирусом в Нижегородской области опустилось ниже 300 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 292 жителей региона.
Как сообщает пресс-служба правительства, общее число заболевших COVID-19 на сегодняшний день - 12 734 человека. 6 167 из них находятся в Нижнем Новгороде, а остальные 6 567 проживают на территории районов и городских округов. На первом месте остается Павловский район с 782 зараженными. На второе место неожиданно поднялся Дзержинск - там насчитывается 497 случаев. Опасный вирус подтвержден у 416 жителей Дивеевского района и у 413 жителей Кулебакского района.
Кстати, за минувшие сутки из нижегородских больниц выписалось рекордное количество пациентов, у которых ранее был диагностирован СOVID-19. Все они полностью выздоровели.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 9 июня:
Ардатовский – 132 случая
Арзамас – 159 случаев
Арзамасский – 53 случая
Балахнинский – 187 случаев
Богородский – 366 случаев
Большеболдинский район – 32 случая
Большемурашкинский – 7 случаев
Бор – 406 случаев
Бутурлинский – 28 случаев
Вадский – 9 случаев
Варнавинский район – 10 случаев
Вачский – 56 случаев
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 16 случаев
Володарский – 162 случая
Воротынский – 17 случаев
Воскресенский – 51 случай
Выксунский – 117 случаев
Гагинский – 25 случая
Городецкий – 171 случай
Д.Константиновский – 60 случаев
Дзержинск – 497 случаев
Дивеевский – 416 случаев
Княгининский - 10 случаев
Ковернинский – 24 случая
Краснобаковский – 18 случаев
Краснооктябрьский – 158 случаев
Кстовский – 404 случая
Кулебакский – 413 случаев
Лукояновский – 58 случаев
Лысковский – 101 случай
Навашинский – 158 случаев
Павловский – 782 случая
Первомайский – 15 случаев
Перевозский – 26 случаев
Пильнинский – 80 случаев
Починковский – 186 случаев
Семеновский – 315 случаев
Сергачский – 206 случаев
Сеченовский – 61 случай
Сокольский – 16 случаев
Сосновский – 127 случаев
Спасский – 37 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 17 случаев
Уренский – 31 случай
Чкаловский – 23 случая
Шарангский – 13 случаев
Шатковский – 155 случаев
Шахунский – 109 случаев
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 6 167 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 9 июня, составляет 12 734 человека - за последние сутки стало известно еще о 292 случаях. При этом более 5,7 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 145.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»