Сергей Дмитриев: «Все документы для приема в вуз будут приниматься дистанционно»

Образовательным учреждения сейчас непросто, поскольку работа проходит в дистанционном формате. Сложно ли было адаптироваться к новым условиям?

Опыт дистанционной работы у нас был — у вуза есть собственная электронная образовательная платформа. Мы работаем в системах eLearning, Moodle и на других платформах, кроме того, было подготовлено большое количество электронных материалов и видеолекций.

То есть вы начали готовится заранее?

По сути эта работа велась давно — хотя, разумеется, мы не знали, что нам придется перевести весь в онлайн образовательный процесс. Большинство наших лекций было подготовлено для школьников, поскольку мы несколько лет активно сотрудничаем с общеобразовательными учреждениями Нижегородской области. Как бы то ни было, в техническом плане мы действительно были готовы к удаленной работе, а эпидемия коронавируса заставила нас ускорить эти преобразования.

Правда, в нашем Институте ядерной энергетики и технической физики есть закрытые дисциплины, которые мы, естественно, не могли перевести в электронный формат.. Кроме того, встал вопрос о том, что делать с лабораторными работами.

И как вы решили эту проблему?

Определенные наработки у нас были по электротехнике и радиотехнике. С помощью системы eLearning, например, можно собирать электрические и радиотехнические цепи — преподаватель задает параметры для этой цепи, такие как напряжение и токи, а студент обсчитывает сигнал, который получается на выходе.

С работами по другим техническим дисциплинам — например, по ядерным реакторам — было сложнее. Некоторое время назад мы вместе с госкорпорацией «Росатом» мы разработали виртуальный тур по нашей лаборатории реакторной гидродинамики, а затем мы превратили эту платформу в образовательный онлайн-проект, где студент может «подойти» к какому-нибудь объекту, включить оборудование, снять показания с приборов и обработать данные. Работа была опубликована на сайте «Росатома» — получилось довольно интересно, и оказалось, что мы можем успешно делать такие проекты.

Кроме того, у нас есть кафедра графических информационных систем, специалисты которой занимаются разработкой виртуальной реальности и сделали много таких проектов для промышленных предприятий. Их наработки мы также использовали для практических занятий.

Как я понимаю, с техникой и технологиями у вас проблем не возникло. Был ли переход на дистанционное обучение сложным с точки зрения психологии? Как ваши преподаватели и студенты отнеслись к работе в новых реалиях?

Все восприняли переход по-разному. Могу точно сказать, что и преподаватели, и студенты стали тратить больше времени на работу. Студенты, которые хорошо учились до эпидемии, показывают такие же результаты и сейчас. Были те, кого преподаватели потеряли после начала работы в удаленном режиме, но все они в итоге нашлись.

Кроме обучения как такового работа вуза связана еще и с другими мероприятиями — я говорю про олимпиады, дни открытых дверей, про сессии в конце концов. Действительно ли удалось все это перевести в дистанционный формат?

Мы одними из первых провели дни открытых дверей в режиме онлайн — их устраивал каждый из институтов в составе НТТУ, сейчас все записи трансляций также доступны на YouTube. Проводились и олимпиады. Вообще удаленно можно организовать многие процессы, но, пожалуй, дистанционному образованию не хватает живого общения между преподавателем и студентами.

Вы скучаете по лекциям? Или сейчас очень много удаленной работы?

Я не задумывался об этом, но работы действительно стало много. И очень странно ходить по корпусам, в которых практически никого нет. Вернутся к преподаванию в аудитории, конечно, хочется, да и студенты тоже рвутся обратно — многие ведь занимаются исследовательской работой в составе научных коллективов. К тем заказам, которые выполняются сейчас, студентов мы не привлекаем, и они сильно переживают из-за этого.

Будут ли практики дистанционного обучения каким-то образом использоваться после окончания режима самоизоляции?

Сейчас ведется очень много разговоров на тему того, что вообще все образование может стать дистанционным. Этого, разумеется, не случится. Но тот опыт, который мы получили, будет востребован и может использоваться, например, в заочной форме обучения. Большинство заочников работает, и, если у них будет возможность в свободное время прослушать курс лекций, это существенно поможет им во время сессии. Это положительный опыт, и мы хотим по максимуму его использовать.

Скоро начнется вступительная кампания. Пандемия внесет в нее какие-то коррективы, или все пройдет в штатном режиме?

Основное отличие кампании этого года состоит в том, что все документы будут приниматься дистанционно. Сделать это можно, зайдя в специальный раздел на сайте нашего вуза — каждому абитуриенту предоставляется личный кабинет, через который можно загрузить скан-копии всех документов. При этом определиться со специальностью, на которую поступает абитуриент, также придется дистанционно — для этого необходимо будет дать согласие на то, что документы будут подаваться на конкретное направление. Подлинники документов нужно будет принести в течение следующего учебного года.

Недавно Минобрнауки было поручено увеличить количество бюджетных мест в вузах. Будут ли созданы дополнительные места в НГТУ, и не повлечет ли это снижение требований к абитуриентам?

В настоящее время у нас более 2 тысяч бюджетных мест. Документов о том, чтобы количество этих мест будет дополнительно увеличено, мы пока не получали, но мы готовы пойти на этот шаг по определенным направлениям, востребованным в нашей промышленности.

Ваши преподаватели и студенты активно включились в исследования, связанные с COVID-19— на сайте вуза появилась математическая модель распространения вируса. Кто занимался данной статистикой?

Это, кстати, не единственная наша разработка — студенты НГТУ разработали приспособления, позволяющие открывать все двери с помощью запястья или предплечья, и напечатали их на 3D-принтерах. Мы опубликовали эти чертежи на сайте, они есть в свободном доступе.

Что касается статистических данных по распространению коронавируса, то их готовила наша лаборатория моделирования техногенных и природных катастроф под руководством доктора физико-математических наук Андрея Куркина

А насколько точна эта модель?

Модель довольно простая, но она корректируется с учетом данных Всемирной организации здравоохранения. Те коэффициенты, которые были заложены в ней изначально, поправляли, и, я так думаю, по ней можно спрогнозировать развитие и окончание пандемии.

Каковы ваши ожидания от предстоящей учебной кампании и нового учебного года?

Вступительная кампания по традиции начнется с 20 июня. Школьников мы принимаем по результатам ЕГЭ, для выпускников техникумов и колледжей, а также для иностранцев проводятся экзамены.

Смена лагеря «Ждановец» в этом году состоится?

Надеемся, что да. Мы очень этого хотим.