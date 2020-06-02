Петр Колтыпин: «Сбербанк - ключевой партнер власти по выработке и реализации мер поддержки предпринимательства»

С 2008 года 26 мая в России отмечается День предпринимателя. Сейчас бизнес встречает этот праздник в нелегких условиях. В этой связи вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин рассказал Евгении Орловой в программе «Герои Волги», как трансформируется бизнес-сообщество и почему сейчас важно в первую очередь поддерживать сотрудников.

- Первый вопрос. Как вы, как эксперт, оцениваете ситуацию в России и какие видите основные тренды в мире и в нашей стране?

- Везде наблюдается снижение режима самоизоляции, в том числе и в России. Это очень важно - бизнес оживает. Если говорить о трендах, то в эти 2 месяца изменился клиентский путь. Даже те, кто раньше не любил сидеть в гаджетах, заказывать что-то через интернет, вынуждены были пользоваться удаленными сервисами. Мы как банк старались помогать людям осваиваться в онлайне. Второе. Компании потеряли колоссальный объем выручки – от 60 до 100%. В этой ситуации очень важно было поддержать бизнес, который, в свою очередь, думал о том, как поддержать своих людей и собственную жизнеспособность. В этой связи мне кажется очень важным пакет мер государства – бизнес задышал. Мы со своей стороны тоже подключились: разрабатывали свои меры поддержки, ведь не все отрасли были включены в первый пакет мер. Также Сбербанк оказывал помощь компаниям, которые столкнулись с трудностями перевода своих сотрудников на удаленную работу, так как у нас накоплен достаточно большой опыт работы с сотрудниками в удаленном режиме.

- Какова роль Сбербанка в общем объеме помощи, оказанном бизнесу государством?

- Нам, как и всем остальным, в этой ситуации было непросто. С самого первого дня мы должны были обеспечить работоспособность всех наших систем. И мы с этим успешно справились. Далее, мы сразу же создали горячую линию, как для физических, так и для юридических лиц. И к этому мы были достаточно хорошо готовы, потому что Сбербанк уже имеет устойчивую it-платформу. Такие продукты, как "Сбербанк Онлайн" и "Сбербанк Бизнес Онлайн", позволили нам справиться с ситуацией. Многие могли, не выходя из дома, использовать все банковские сервисы. Приятно осознавать, что команда очень быстро сорганизовалась и в оперативном режиме подстраивалась под ситуацию. В кратчайшие сроки разрабатывались новые продукты или новые сервисы для населения. Ведь взять кредит или открыть вклад – это, в принципе, давно наработанная история. В нынешней ситуации для малого бизнеса было важно обеспечить скорость и качество принимаемых решений.

После того, как был принят первый пакет мер помощи, представители Сбербанка сразу вошли в рабочую группу при правительстве Российской Федерации, а в регионах - в штабы при губернаторах. Это нужно было для того, чтобы делиться своим опытом и оперативно реагировать на ситуацию, оказывать поддержку бизнесу. Мы оперативно ввели проактивную контактную политику с клиентами. Сегодня Волго-Вятский банк лидирует по количеству кредитов на заработную плату под ноль процентов и по реструктуризации. При этом, учитывая, что в первый пакет вошли далеко не все отрасли предпринимательства, мы разработали свои формы помощи. При условии, если выручка предприятия упала на 30 и более процентов, мы даем возможность реструктуризации долга по основному кредиту и по процентам на срок до полугода. Далее, на этапе подготовки второго пакета мер поддержки, совместно с бизнес- и банковским сообществом, а также с правительством в каждом регионе и на уровне страны, мы активно очень анализировали ситуацию. И сейчас с "Опорой России" и Торгово-промышленной палатой, с фондами поддержки малого и среднего предпринимательства, с министерством промышленности и торговли Нижегородской области, у нас каждый день идут онлайн-встречи либо вебинары, либо лекции. Мы обсуждаем и анализируем, какие формы поддержки еще нужны. Результат – расширение количества отраслей, которым государство может помочь, с 12 до 38. . Очень важно, что в этот список вошел социальный сектор, различные некоммерческие организации, спорт, образование, медицинские организации. Также новая кредитная программа Российской Федерации под 2%. Я считаю, это кардинальный сдвиг в вопросах поддержки малого бизнеса. Это колоссальнейший шаг, такого никогда не было. И мы видим активный поток предпринимателей, которые хотят воспользоваться этим инструментом. Только за последний месяц мы увидели увеличение потока открытия счетов в 2 раза минимум.

Если по цифрам поговорить, то по первому пакету мер мы приняли решение по 2 тысячам клиентов на сумму более 3 млрд рублей. Но в целом мы понимаем, что потенциал под новую программу выше в десятки раз. Бизнес с удовольствием воспользуется этой формой поддержки.

- Сейчас снижение затрат - это одна из основных задач бизнеса. Каким образом Сбербанк помогает решать эту задачу?

- Возможность для предприятия перейти в онлайн уже позволяет экономить на допзатратах и рисках для здоровья. Если клиент сам не может разобраться, он звонит на горячую линию, его проинструктируют, как он может воспользоваться полной поддержкой мер государства и Сбербанка. Если он понимает, что ему и так сложно, у нас есть курьерская служба, которая может выехать к клиенту. Мы специально увеличили количество точек для малого бизнеса – сейчас в Нижегородской области есть порядка 64 транзакционных точек и порядка 20 точек, где принимаются заявки наших клиентов. Для выяснения потребностей наших клиентов мы в первые два месяца специально обзванивали наших клиентов и проводили опрос, не связанный с банковской деятельностью, а с логистикой и транспортом. Затем, на основании их потребностей, мы разработали новые продукты. Например, создание сайта. Если клиент хочет создать интернет-магазин или сайт, мы готовы ему помочь это сделать. Также проводим проверку контрагентов. Это тоже требование рынка. Ситуация в регионах разная. И очень важно иметь надежных поставщиков.

- То есть вы просто звонили и спрашивали: "Какие у вас сейчас есть проблемы?"

- Для нас очень важно, чтобы клиенты чувствовали поддержку в такой сложной ситуации. Поэтому, если нашему нижегородскому клиенту нужно, чтобы в Краснодарском крае пропустили несколько транспортных колонн, мы туда звонили и решали эти вопросы. Когда нужно было решить вопрос открытия предприятия в другом регионе, и от этого зависела жизнь предприятия в Нижегородской области, мы звонили в этот субъект. И это касалось не только бизнеса, а простых жизненных вопросов. Например, у кого-то близкие живут в другом регионе, мы предлагали нашу помощь по доставке продуктов и лекарств. Мы считали это нормальным и делаем это до сих.

- Я общаюсь с предпринимателями и вижу, как люди пытаются трансформировать свой бизнес. Если был детский центр, пытаются проводить онлайн-занятия, кто-то пытается что-то новое найти. Есть ли какие-то успешные примеры в зоне действия вашего банка, когда бизнес успешно перестраивался с вашей помощью?

- Конечно, примеры есть. На сайте Сбербанка есть специальная платформа "Бизнес на удаленке", которая в принципе подсказывает, какую помощь ты можешь получить. Есть "Деловая среда", специально для малого бизнеса, где клиенты могут найти себе новые рынки сбыта, новых клиентов. Про интернет-магазины я уже сказал. Также в рамках своей помощи мы принимали решения где-то отменить полностью комиссию за использование онлайн-касс и терминалов по эквайрингу. Мы сделали это в самые первые дни, как только увидели увеличение спроса на эту услугу. Также мы понизили тарифы по интернет-эквайрингу до 1 %, если сумма товара не превышает 20 тысяч рублей, для предприятий малого бизнеса, предоставляющих жизненно необходимые товары: продукты, медицинские изделия. Ввели возврат НДС для компаний, которые работают по экспорту.

- То есть в принципе, каждый может набрать себе те меры поддержки, которые актуальны именно для него?

- Верно. Перейдем к конкретным примерам. Мы договорились с нашим партнером «Деливери клаб», они оперативно заключали договора с ресторанами, которые закрыты для обслуживания в залах, при этом могут организовать доставку. Ребята быстро перенастроили свой бизнес и сейчас неплохо выживают. Таких у нас в регионе порядка 600. Это очень немаленькая цифра. Есть примеры с ателье, когда люди начали шить маски и защитные костюмы. Сегодня это очень хороший бизнес. Стоматологические клиники ушли в интернет-продажи, и сегодня это их спасает.

- Очень хорошо, что вы за бизнесом видите конкретных людей. У меня последний вопрос - что вы посоветуете сейчас людям, как себя вести, каких тенденций придерживаться, чтобы дай бог пойти в рост, когда все закончится?

- Я оптимист по натуре. И я думаю, что ситуация довольно быстро наладится. Я могу пожелать прежде всего поддерживать свой коллектив, потому что в любом бизнесе главный актив - это его люди. Именно они придумывают бизнес-модели и процессы. Очень важно этот актив беречь и развивать. Группа Сбербанка работает над тем, чтобы сопровождать клиента на всем пути его работы. У нас есть хорошая форма взаимодействия с компаниями. Они специально просят нас разработать помощь для их сотрудников. Она с одной стороны, проста, с другой стороны, сразу повышает удовлетворенность и вовлеченность коллектива, превращает жизнь в увлекательное путешествие. Сегодня, когда люди сидят дома и ограничены в передвижениях, очень важно, чтобы они были обеспечены товарами первой необходимости и имели нормальные условия для существования. У нас есть и банковские и небанковские продукты, которые как раз решают все вопросы. С банковскими продуктами все понятно. Заплатить за коммунальные услуги - это уже привычный сервис. Мы предлагаем доставку продуктов, через "Деливери клаб", "Сбермаркет". Всем известный сервис Оkko позволяет развиваться. В целом, Сбербанк довольно много вкладывает средств в развивающие программы. Люди могут пользоваться всеми этими сервисами бесплатно и приобретать новые навыки. У нас есть медицинская компания "Docdoc" – это бесплатный сервис, когда человек находясь дома, может получить медицинскую консультацию дома. Есть свои продукты для пенсионеров, для молодых мам – свое сообщество. Для молодежи - своя история.