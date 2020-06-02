Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года составило 10 149 человек

В Нижегородской области за сутки количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось на продолжает 315. Таким образом, на сегодня общее число заболевших составило 10149 человек.

Выздоровело 3734 нижегородца, из них за минувшие сутки - 54. Шестеро жителей региона скончались от коронавирусной инфекции.

Напоминаем, что со вчерашнего дня в медчуреждениях частично возобновили оказание плановой медицинской и стоматологической помощи.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение продлить карантин в селе Дивеево. Напомним, вспышка COVID-19 в Дивееве была зафиксирована в конце апреля, когда диагноз подтвердился у нескольких десятков монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря.

Как сообщается на сайте Нижегородской епархии, богослужения с участием верующих возобновляются с 1 июня 2020 года, но проходить они будут по новым правилам.

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