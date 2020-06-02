Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 июня 2020 года: первые дни лета отметились печальными антирекордами

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 315 нижегородцев, 54 человека выздоровело, шестеро нижегородцев умерли. Предыдущий антирекорд был установлен 12 мая, когда было выявлено 354 новых случая заражения. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года.

Вчера губернатор региона Глеб Никитин в своем Instagramm-аккаунте сообщил, что уже с 1 июля в Нижегородской области начнут постепенно открываться детские оздоровительные лагеря. В первую очередь лагеря откроют в тех районах, где не будет новых случаев заражения коронавирусом.

С 1 июня в регионе частично возобновилось оказание плановой медпомощи, а также плановой стоматологической помощи.

Ранее сообщалось о распродаже в Дзержинске, которую в период пандемии устроил гипермаркет «Карусель», собрав толпу покупателей.

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