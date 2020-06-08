Центр Нижнего Новгорода перекроют на несколько дней из-за подготовки к параду Победы

Руководство Западного военного округа и правительство Нижегородской области приняли решение начать подготовку к военному параду, посвященному 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Несмотря на то, что окончательное решение о проведении парада пока не принято, военные приступят к тренировкам уже в ближайшие дни.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, в связи с этим на несколько дней придется перекрыть набережную гребного канала и площадь Минина, а также прилегающие к ней улицы.

Гребной канал будет закрыт для движения три дня - 9, 11 и 15 июня 2020 года с 10:00 до 14:00. Речь идет об участке от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №112А по улице Слобода Печеры. А движение автобуса А-5 на это время полностью остановят.

Кроме того, 17 июня и 18 июня с 19:45 до 23:00, а также 20 июня с 9:00 до 13:00 временно перекроют движение транспорта по площади Минина и Пожарского. Это касается участка от памятника Чкалову и до Большой Покровской. Автомобилистам также запретят ездить по улицам Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевской (на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Георгиевскому съезду, Казанскому съезду, Верхневолжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до площади Сенной), Зеленскому съезду (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Зеленский съезд), и Гребному каналу (на участке от Георгиевского съезда до дома 110А по улице Слобода Печеры). Парковку на этих участках тоже запретят.

КОНКРЕТНО

Судьба Парада Победы, который должен состояться в России 24 июня 2020 года, все еще решается в Нижегородской области – есть вероятность, что жителям региона придется остаться без яркого зрелища. Власти обещают принять окончательное решение за неделю до даты проведения мероприятия. Оно будет зависеть в первую очередь от рекомендаций областного управления Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической ситуации.

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