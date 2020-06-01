2020-06-01T10:13:19+03:00
Общество

Какую медицинскую помощь можно получить в Нижегородской области с 1 июня 2020 года

Рассказываем, кто сможет обратиться в медучреждения уже с сегодняшнего дня
Юлия ИСАЕВА
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Каждое медучреждение в обязательном порядке должно обеспечить безопасность персонала и пациентов в связи с коронавирусомКаждое медучреждение в обязательном порядке должно обеспечить безопасность персонала и пациентов в связи с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 1 июня 2020 года в Нижегородской области частично возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Как сообщил на своей странице в «Инстаграм» заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, главным условием для работы медучреждений станет соблюдение всех мер безопасности в связи с распространением коронавируса. Рассказываем, какую медицинскую помощь можно получить в Нижегородской области с 1 июня 2020 года.

Итак, в первый день лета возобновляются:

- профилактические прививки и профилактические осмотры детей до 1 года в детских поликлиниках;

- плановые осмотры беременных в женских консультациях;

- стационарная помощь детям с хроническими заболеваниями и требующих этапные операции;

- процедуры ЭКО и криоэмбриотрансфер;

- плановая амбулаторная стоматологическая помощь, включая зубопротезирование и ортодонтию.

При этом каждое медучреждение в обязательном порядке должно обеспечить свой персонал антисептиками, масками и перчатками, а также периодически устраивать дезинфекцию помещений. Прием будет осуществляться только по предварительной записи в соответствии с расписанием.

Кроме того, всем пациентам на входе будут измерять температуру – тем, у кого она повышена, могут отказать в плановой помощи. Соблюдение дистанции в полтора метра, а также масочного и перчаточного режима – обязательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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