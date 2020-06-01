«Я не сдамся!»: Елизавета Солонченко ответила на обвинение во взяточничестве на 79,5 миллиона рублей

Елизавета Солонченко, которую три дня назад заочно арестовали по обвинению во взяточничестве, опубликовала пост на своей странице в социальных сетях. Она впервые прокомментировала ситуацию, обозначив, что будет отстаивать свою невиновность.

- Многое могу рассказать по сути вопроса, но не хочется быть обвинённой еще и в давлении. Поэтому пока буду краткой. Благодарю тех, кто, узнав новости, не поспешил сразу бросить в меня камень, - написала экс-чиновница.

Она поблагодарила знакомых за поддержку и добрые слова, а журналистов – за отсутствие искажения действительности.

- С пониманием отношусь и к тем, кто начал радостно злословить. Мне самой потребовалось несколько лет, чтобы понять, насколько легко можно оклеветать любого человека и как мало существует инструментов для защиты своего имени и репутации. И я никому не пожелаю узнать это на собственном опыте.

В своем посте Солонченко четко дала понять, что не считает себя виновной.

- Хочу, чтобы вы знали: я не сдамся, и буду отстаивать свою невиновность – и в суде первой инстанции, и в любых других судах в любой точке мира, - добавила она в конце.

Напомним, новость о заочном аресте Солонченко появилась в пятницу, 29 мая 2020 года. Как сообщили в областном суде, экс-чиновницу обвинили в получении взятки на 79,5 миллиона рублей. По версии следствия, за пять лет она несколько раз получала денежные вознаграждения от нижегородских компаний. Сейчас Солонченко проживает на территории Англии - поэтому ее объявили в международный розыск. Суд постановил заключить ее под стражу на два месяца с момента передачи ее правоохранительным органам РФ либо с момента фактического задержания на территории страны.

СПРАВКА КП

Солонченко была назначена главой Нижнего Новгорода в мае 2017 года, сменив на этом посту Ивана Карнилина. Но впервые на политической арене она засветилась еще за пять лет до этого, когда стала руководителем фракции «Единая Россия» в думе Нижнего Новгорода и заместителем главы города. После выборов в думу шестого созыва ее кандидатура выдвигалась на пост председателя, однако тогда она взяла самоотвод. До прихода в политику вся деятельность Солонченко была так или иначе связана с бизнесом.

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