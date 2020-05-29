«Мы хотим, чтобы каждый человек чувствовал себя причастным к помощи врачам»

Деньги были направлены благотворительному фонду «Живой» в рамках проекта #МирПомогаетВрачам. На эти средства закуплена медицинская экипировка для сотрудников больниц Нижегородской области. Направлено более четырех тысяч единиц средств индивидуальной защиты.

Напомним, проект #МирПомогаетВрачам был запущен 17 апреля. За каждую оплату в российских магазинах и сервисах, совершенную онлайн картой «Мир», платежная система «Мир» переводит 1 рубль из собственных средств на помощь медицинским учреждениям. Учитываются все операции, совершенные во всех регионах страны по картам «Мир» любых банков в период с 17 апреля по 20 июля. Главное требование - чтобы оплата проводилась онлайн.

- Наш проект направлен на поддержку медицинских учреждений в тех регионах, где коронавирусная инфекция сегодня распространена больше всего. И мы хотим, чтобы каждый человек, который пользуется картой «Мир», почувствовал себя причастным к этой помощи врачам. Для нас самое главное, чтобы помощь оказывалась оперативно и своевременно, и каждые две недели мы направляем посылки в больницы разных регионов, - рассказал Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир».

Благотворительный фонд «Живой» собирает заявки из больниц по всей стране и направляет им необходимую экипировку и оборудование. За время проекта посылки с помощью были направлены в больницы Краснодарского края, Республики Калмыкия, Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Татарстан на общую сумму 36,3 млн рублей. На эти средства были закуплены более 110 тыс. единиц средств индивидуальной защиты и две портативные рентген-установки. В ближайшее время готовятся посылки еще в несколько регионов. Сумму, пожертвованную платежной системой «Мир» на поддержку врачей, можно отслеживать на сайте.