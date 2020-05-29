2020-05-29T11:18:17+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года выросло до 89 человек

За последние сутки в регионе скончались еще пять пациентов
Анастасия НАЗАРОВА
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От коронавируса скончались еще пять жителей Нижегородской области.От коронавируса скончались еще пять жителей Нижегородской области.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года увеличилось до 89 человек. Накануне подтвердилась информация еще о пяти умерших пациентах с COVID-19, сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области, главу минздрава Давида Мелик-Гусейнова.

По словам чиновника, у погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

- Каждый случай - это большая трагедия для близких. Но важно разобраться в малейших подробностях летального исхода, - добавил министр.

Напомним, что по количеству новых зараженных коронавирусной инфекцией регион оказался на четвертом месте 29 мая (впереди Москва, Московская область и Санкт-Петербург). За минувшие сутки диагноз подтвердился у 281 жителя Нижегородской области.

При этом глава региона Глеб Никитин заявил, что скачок показателя по новым заболевшим не должен вводить в заблуждение. Такое возможно, но это не говорит об общем ухудшении ситуации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика распространения коронавируса в Нижегородской области (по данным на 29 мая 2020 года):

- число заболевших выросло до 9244 человек;

- число выздоровевших выросло до 3508 человек;

- число умерших выросло до 89 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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