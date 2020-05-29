Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года: Выявлен 281 новый случай заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года выросло до 9244 человек. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе выявлен 281 новый случай заболевания.

Сейчас регион находится на четвертом месте по новым зараженным в России. На первом месте - Москва (2332), на втором - Московская область (773), а на третьем - Санкт-Петербург (369).

- У коронавируса достаточно долгий инкубационный период. Это напрямую влияет на ситуацию. У значительного числа зараженных (более 3,5 тысячи человек) вовсе нет никаких симптомов, они проходят лечение амбулаторно. Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования, - заявил глава региона Глеб Никитин.

При этом чиновник заверил, что резкий скачок показателя новых заболевших COVID-19 в регионе не должно вводить в заблуждение. По словам губернатора Нижегородской области, такое вполне вероятно, однако не говорит об общем ухудшении ситуации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика распространения коронавируса в Нижегородской области (по данным на 29 мая 2020 года):

- число заболевших выросло до 9244 человек;

- число выздоровевших выросло до 3508 человек;

- число умерших выросло до 89 человек.

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